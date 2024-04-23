الدرعية تكشف تفاصيل "مشروع الزلال" في مطل البجيري

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كشفت شركة الدرعية، عن تفاصيل مشروع الزلال -أحد أهم المشاريع متعددة الاستخدامات المقامة ضمن منطقة البجيري المطلة على وادي حنيفة وحي الطريف التاريخي-، والمقرر افتتاحه في النصف الأول من عام 2025 ومن المنتظر أن يوفر مساحات تأجيرية تصل إلى 14 ألف متر مربع ووظائف لنحو 500 شخص.

وسيشمل المشروع عند اكتماله مباني مكتبية ومساحات قابلة للتأجير تصل إلى 6 آلاف متر مربع، و12 مساحة تجارية متنوعة تبلغ نحو 8 آلاف متر مربع؛ إذ تم فتح باب التأجير للعديد من الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية، التي ترى في المشروع فرصة استثمارية واعدة لعلاماتها التجارية المختلفة، في ظل ما يتمتع به من موقع مميز ومحيط تراثي وبيئي فريد.

ويجري حالياً التفاوض لتأجير مواقع لعدة علامات تجارية عالمية شهيرة، التي تتطلع إلى افتتاح أعمالها في السعودية للمرة الأولى، بالإضافة إلى شركات محلية مختلفة الأنشطة.

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موقع استراتيجي

ويقع مشروع الزلال في موقع استراتيجي بجوار مطل البجيري الشهير, كما يقع أيضًا بالقرب من مركز الدرعية لفنون المستقبل، وكذلك فندق باب سمحان المنتظر افتتاحه قريبًا.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو: " سعدنا بردود الفعل الإيجابية التي حظي بها مشروع الزلال، ونحن الآن في مفاوضات متقدمة مع الشركات العالمية والمحلية الحريصة على الاستفادة من الموقع المتميز للمشروع في قلب الدرعية، والمساحات المتنوعة للمناطق التجارية والمطاعم والمقاهي والمكاتب الإدارية المتاحة ".

وأضاف: "أعمال التشييد والبناء في المشروع تتم على قدم وساق، حيث من المنتظر أن يحافظ مشروع الزلال على الزخم الكبير المتواصل في الدرعية، فعند افتتاحه، سيستفيد من المشروع آلاف الزوار الذين يأتون يوميًا إلى مطل البجيري، ليصبح أحدث منطقة مكتملة في مخططنا الرئيسي الذي يتطور بسرعة مذهلة ".

كما سيتم بناء مواقف سيارات سفلية يستفيد منها الزوار يتسع لـ 1400 مركبة ويمكن الوصول إليه بسهولة، ومرتبطة بشكل مباشر مع وادي حنيفة وطريق الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، إلى جانب توفر منطقة مخصصة لوسائل النقل العام ومنطقة للمشاة.

مشروع سياحي وثقافي

ويُعد "مشروع الزلال" أحد المشروعات السياحية والتراثية والثقافية متعددة الاستخدامات التي تعمل شركة الدرعية على تطويرها في مواقع متميزة وبمعايير مستدامة، والتي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد افتتاح مطل البجيري، الذي يضم مطاعم عالمية وعلامات تجارية شهيرة ومتنوعة، تفتتح فروعها للمرة الأولى في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، إضافةً إلى قربها من حي الطريف التاريخي، المسجل بقائمة اليونيسكو للتراث العالمي؛ في ظل التزام شركة الدرعية بالمعايير العالمية للاستدامة وتعزيز حماية البيئة وجودة الحياة، واستخدام أفضل وأحدث التقنيات في هذا المجال.