السفير الإيراني في السعودية: 90 ألف حاج إيراني لهذا العام

1 دقيقة للقراءة

استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، أمس الاثنين، أول طائرة تقل معتمرين من إيران، بعد توقف الرحلات المباشرة بين البلدية 9 سنوات، في الوقت الذي تشهد في العلاقات السعودية الإيرانية خطوات جديدة على طريق المصالحة التاريخية بين البلدين.

وعلى الصعيد ذاته، عبر السفير الإيراني في السعودية "علي رضا عنايتي"، عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدا خلال حديثه لنشرة "الرابعة" على قناة "العربية"، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات الاتفاق الذي عُقد بين وزيري خارجية البلدين في مارس ببكين، ومنها عودة الرحلات المباشرة بين البلدين، وعدة رحلات العمرة، واليوم نستقبل المواطنين الإيرانيين في السعودية لأداء العمرة، وسوف تستمر هذه الرحلات لمدة 20 يوما، ليصل إجمالي المعتمرين 6 آلاف معتمر إيراني، لتنتهي الرحلات قبيل الحج.

وحول حجاج إيران لهذا العام، قال عنايتي، إنه تم الاتفاق بين منظمة الحج والزيارة في جمهورية إيران، ووزير الشؤون الإسلامية في السعودية، وسوف يتوافد للحج 90 ألف حاج إيراني.

والجدير ذكره، أن السعودية وإيران اتخذتا خلال الفترة الماضية خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ "اتفاق بكين"، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.