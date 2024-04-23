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من رفح جنوب قطاع غزة - رويترز
السعودية

السعودية تدين استمرار جرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي في غزة

تأكيد سعودي بأن إخفاق المجتمع الدولي في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي ينتج الانتهاكات

العربية نت - الرياض
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة السعودية استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب الشنيعة في قطاع غزة دون رادع، وآخرها اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وبذلك، تؤكد الوزارة أن إخفاق المجتمع الدولي في تفعيل آليات المحاسبة تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي لن ينتج عنه سوى مزيد من الانتهاكات وتفاقم المآسي الإنسانية والدمار.

وجددت الوزارة مطالبة السعودية باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنييّن في قطاع غزة ومحاسبته على المجازر التي ارتكبها .

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد في تصريحات لـ "العربية/الحدث" أن السعودية أكثر تفاؤلا باستقرار وأمن دول المنطقة.

جاءت تصريحات وزير الخارجية على هامش مشاركته في افتتاح أعمال المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، المنعقد في دوقية لوكسمبورغ.

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