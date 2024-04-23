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حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية

برعاية خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يسلم جائزة الملك فيصل العالمية

العربية.نت - الرياض
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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه، حضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية للفائزين في دورتها السادسة والأربعين لعام 2024، وذلك بقاعة الأمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية بالرياض.

وعند وصول سموه لمقر الحفل كان في استقباله، الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والأمير بندر بن سعود بن خالد الأمين العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، والأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية الدكتور عبدالعزيز السبيل.

حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية.
حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية.

وخلال الحفل، أكد الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، أن هذه الجائزة التي تحمل اسم الملك فيصل تأتي لتكريم العلم والعلماء من مختلف أقطار العالم وممن أسهموا بتقديم بحوث ومخترعات علمية أسهمت في تقدُم البشرية وخدمة الإنسانية دون النظر لأي اعتبارات جغرافية أو عرقية أو دينية أو مذهبية، حتى غدت محل تقدير الجامعات والمراكز العلمية.

حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية..
حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية..


وبعدها قدم الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية الدكتور عبدالعزيز السبيل الفائزين بفروع الجائزة، حيث مُنحت جائزة خدمة الإسلام، بالاشتراك: لجمعية مسلمي اليابان، ومحمد السماك ـ لبناني الجنسية، ومُنحت جائزة الدراسات الإسلامية للدكتور وائل حلاق ـ أمريكي الجنسية، فيما حجبت جائزة اللغة العربية والآدب.
أما جائزة الطب، فمُنحت للدكتور جيري روي ميندل ـ أمريكي الجنسية، فيما فاز بجائزة العلوم الدكتور هاورد يوان-هاو تشانغ ـ أمريكي الجنسية.

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