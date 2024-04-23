شاطئ أملج في المرتبة 41 الأفضل في العالم

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بلون مياهها الفيروزية ورمالها الذهبية، وجمال شواطئها الساحرة، استطاعت شواطئ مدينة أملج على سواحل البحر الأحمر، أن تحتل المرتبة ٤١ على قائمة شركة بيتش أطلس، لأفضل ١٠٠ شاطئ حول العالم، واصفة الشاطئ بعبارة: "يوفر ملاذاً مثالياً للزوار الذين يتطلعون إلى الاسترخاء إلى جانب مياه البحر الأحمر الكريستالية النقية، ووفق تقييم الخبراء، شملت معايير التقييم: التنوع والشمول، الجمال الكلاسيكي، أسلوب الحياة، الأهمية الثقافية، الإحساس بالانتماء للمجتمع.

المياه الفيروزية

يقول المختص بتراث وآثار السعودية عبد الإله الفارس لـ"العربية.نت": أملج من أشهر المدن السعودية التي تشتهر شواطئها بالمياه الفيروزية، وهي مدينة صغيرة تقع شمال غرب السعودية، على بُعد 150 كم شمال ينبع بجوار البحر الأحمر، وتلقب أملج بأنها "جزر مالديف السعودية" وهي عبارة عن أرخبيل يتكون من 104 جزيرة صغيرة ذات مياه فيروزية وبلورية ورمال بيضاء، وفي شواطئها يُمكن رؤية أكثر من 300 نوع من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.



وتابع الفارس حديثه: الشواطئ الخلابة في أملج، تتميز بمناظرها الجميلة ذات الرمال النقية والصافية، كما يمكن الاستمتاع بالحياة البرية، وأماكن للإقامة والتنزه، مما يجعلها من بين الشواطئ الأكثر شعبية للسياح، لما تمتلكه من بيئة جميلة تجمع بين السهل والجبل والبحر في آن واحد، إضافة إلى اعتدال مناخها، فهي إحدى الوجهات السياحية للعديد من سكان المناطق، ويوجد بها شاطئ بكر نظيفاً، ومن أشهر شواطئ أملج هي رأس الشعبان والدقم وشاطئ الأصداف، وشاطئ رأس الشعبان والتي تعتبر من أكثر الشواطئ نقاوة في شبه الجزيرة، إضافة إلى وجود الطيور النادرة والدلافين.

جهود الرؤية

فيما أشار المختص بالإعلام السياحي محمد آل عبد الكريم، أن اختيار شاطئ أملج ضمن قائمة أفضل 100 شاطئ في العالم، يأتي ضمن جهود رؤية السعودية 2030 نحو التحول والتطوير للقطاعات، ومنها قطاع السياحة من خلال إطلاق مشاريع كبيرة في منطقة البحر الأحمر، والتي تهدف إلى تطوير المواقع السياحية والاستثمارية على طول الساحل البحري، وتشمل مشاريع إنشاء منتجعات سياحية فاخرة، ومناطق ترفيهية، وموان بحرية، ومدن جديدة مستدامة.

وأضاف: يهدف هذا الجهد إلى جذب السياح الدوليين والمحليين، وتعزيز التنمية الاقتصادية والتنويع في السعودية بفضل هذه المبادرات، ومن المتوقع أن تصبح مناطق البحر الأحمر وجهات سياحية مميزة على الساحل الغربي للسعودية، تعزز التجارة وتوفر فرص عمل، وتعزز التنمية المستدامة في المنطقة.

أملج مدينة تاريخية

من جانبه ذكر الخبير السياحي أحمد الزهراني، أن هذا التصنيف هو أحد نتاج الرؤية الثاقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع البحر الأحمر، والذي يستهدف الجزر، ومن بينها مدينة أملج، من أجل الوصول بتلك الجزر إلى سماء العالمية، واختيارها ضمن أفضل شواطئ العالم في عقد فريد زينته أملج الحوراء.

وأضاف: أملج الأنشودة التي كتبتها الطبيعة بأحرف خضراء يانعة وشواطئ كريستالية، حيث تعد مدينة تاريخية تحتوي على الكثير من المعالم الأثرية داخل أراضيها، وتمتلك العديد من الجزر والشواطئ، كما أن موقعها المتميز يجعلها مقصداً للسياح.

وجاء في معجم المملكة للمؤرخ الكبير الشيخ حمد الجاسر:" توجد آثار كثيرة، وبقايا أطلال قديمة ظاهرة شمال مدينة أملج الحالية، يسمى موقعها بالغبايا، وقد يعطي ذلك مؤشراً على أن هذه المنطقة هي الحوراء التي ورد ذكرها في رحلات الحج القديمة.

ومما لا شك فيه أن أحد أكبر عوامل جذب السياح إلى أملج هو شاطئ البحر الأحمر الجميل وعلى طول الشواطئ، توفر أشجار النخيل، وتظهر العديد من الأبراج المرجانية بأشكال مختلفة، حيث حدد العلماء أكثر من 300 نوع من المرجان - أي أكثر من أربعة أضعاف عدد الأنواع الموجودة في منطقة البحر الكاريبي يسبح بين التكوينات المرجانية أكثر من 1200 نوع مختلف من الأسماك، الكثير منها لا يوجد في أي مكان آخر على وجه الأرض.