ماذا تعرف عن "طابة" بركان حائل الخامد؟

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بات بإمكان "أهالي قرية طابة في منطقة حائل أولئك الذين تضرروا جراء حدوث الهزات الأرضية التي طالت مزارعهم وبيوتهم التراثية بسبب التصدعات، والتشققات الأرضية، قبل عقود، الحصول على مبلغ تعويض إضافي قدره 200 ألف ريال، أو حتى أرض سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، بحسب ما يختار كل متضرر أو ورثته حال وفاته، حسب ما أقرته جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.

#مجلس_الوزراء: منح المتضررين من أهالي قرية طابة بمنطقة حائل جراء تركهم مزارعهم وبيوتهم التراثية بسبب التصدعات والتشققات الأرضية مبلغ تعويض إضافي قدره (200.000) مائتا ألف ريال، أو أرضاً سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، بحسب ما يختار كل متضرر أو ورثته حال وفاته.#واس pic.twitter.com/JvRbBxy9RN — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 23, 2024



وتعد طابة بركان حائل الخامد، حسب أرجح الروايات. فقبل عقود خلت حدثت هزات أرضية متتابعة شعر بها أهالي القرية التي تقع جنوب شرق منطقة حائل 90 كلم، نتج عنها تصدعات عميقة بعرض يتجاوز 3 أمتار في بعض المناطق وبالتالي تضررت منازل سكان القرية السالف ذكرها، فانشطرت بعضها لـ “نصفين".



واشتهرت قرية طابة القديمة بأنها نشأت وظهرت فوق فوهة بركان. اللافت أكثر أنها تجاور بركانين آخرين خامدين في جبال سلمى. رغم ذلك كله، بقي أهلها يعيشون على تلك الحمم البركانية حتى فترة قريبة، فحسب معلومات تاريخية أطلع "العربية.نت" عليها فإنه في وقت مضى كان أهاليها يمنعون أبناءهم من الذهاب إلى الدراسة، لكون طابة القديمة موضع البركان الخامد، لا تبعد سوى 500 متر عن المدارس، غير أنه بعدئذ جرى نقلهم لـ موقع أكثر أمانًا بعيدًا عن مكان البركان المتشظي.



وبعثت الجهات المسؤولة حينها لجنة جيولوجية تضم خبراء سعوديين وأجانب، حسب تقرير نشر في صحيفة "الوطن" صحيفة سعودية، لتكشف عن تلك التصدعات، ليتقرر بعدئذ نقل ساكني قرية الطابة إلى مخطط سكني مقابل لها فضلاً عن صرف قروض عقارية عاجلة لهم تحسبًا من هزات وانهيارات أرضية جديدة.



لذا يمكن فهم سياق القرار الذي أقرته الحكومة السعودية في إطار تقليص مساحة الأضرار للمواطنين الذين يقطنون القرية الشهيرة بـ “طابة"، ومنحهم مساحة الاختيار بين المقابل المالي أو حتى التعويض ضمن المخططات الحكومية، ومعالجة التغييرات الطارئة دون التأثير المادي على أهالي القرية.