الأرصاد لـ العربية: كمية الأمطار في السعودية ارتفعت بـ 70%

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أكد نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الأرصاد في المركز الوطني للأرصاد، جمعان القحطاني، لـ"نشرة الرابعة" أن كمية الأمطار في السعودية ارتفعت 70% العام الماضي مقارنة بالـ 30 عاما الماضية مما ساهم في زيادة رقعة الغطاء النباتي، وساعد في التقليص من ظاهرة العواصف الغبارية والرملية في السعودية، وأشار في الوقت ذاته إلى أن الدورة المناخية تحظى بفترات قصيرة وبعضها الآخر طويلة، مبيناً أن التوقعات والدراسات التي أجراها المركز الوطني تشير إلى زيادة الهاطل المطري على السعودية خصوصا مناطق الوسطى والغربية والشرقية.

إلى ذلك، توصل المركز الوطني للأرصاد عبر دراسة بحثية علمية خاصة بشؤون المناخ إلى أن هناك تزايدا في معدلات وكميات الأمطار بشكل ملحوظ في بعض المناطق السعودية، فيما انخفضت في مناطق أخرى؛ مشيراً إلى زيادة الهطولات المطرية ذات الشدة العالية على غرب السعودية على طول ساحل البحر الأحمر، يليها الجانب الشرقي على طول ساحل الخليج العربي والمناطق الجنوبية الغربية.

#نشرة_الرابعة | مسؤول خدمات الأرصاد في @NCMKSA جمعان القحطاني: كمية الأمطار في #السعودية ارتفعت 70% العام الماضي مقارنة بالـ 30 عاما الماضية pic.twitter.com/j9FvuBHkVN — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 24, 2024

وبين المركز في الدراسة حول غزارة الأمطار بكميات غير مسبوقة في مدة وجيزة؛ أن تحاليل بيانات رصد الأمطار لمدن "أبها، وجدة، والرياض" تشير إلى أن شدة الهطول التي تعود تكرارها كل (10) سنوات تبلغ 113، 56، 33 ملم/ يوم)، ولكل 50 سنة تبلغ (45،86،169ملم/يوم)، والتي تعود تكرارها كل (100) عام تبلغ حوالي (192، 99، 50 ملم/يوم) على التوالي لكل الفترات المذكورة.

#نشرة_الرابعة | دراسة حديثة تحذر من ازدياد وتيرة هطول الأمطار الغزيرة على 8 مناطق سعودية@Randa_AlSheikh pic.twitter.com/oGFJMiBikD — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 24, 2024

ومن جانب آخر أوضحت محاكاة النماذج المناخية أن إجمالي هطول الأمطار سيزداد في معظم أنحاء المملكة، بينما يزداد معدل أحداث هطول الأمطار الغزيرة على مناطق (المدينة المنورة، والقصيم، والرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، وعسير، وجازان، والمناطق الغربية من منطقة نجران) في ظل السيناريوهات المناخية المتوسطة والمرتفعة وذلك للمستقبل القريب (2021-2040) وتستمر الزيادة في الحالات المطرية الغزيرة خلال منتصف ونهاية القرن الحالي في ظل السيناريوهات المتوسطة والمرتفعة.



كما أنه من المتوقع أن تزداد وتيرة هطول الأمطار الغزيرة (25 إلى 30 حالة تكرار) مقارنة بالمناخ الحالي في حالة السيناريوهات المرتفعة خلال العقدين الأخيرين من القرن الحالي على مناطق جنوب غربي المملكة.

وتدعم هذه النتائج دراسات التأثير والتكيف والصمود في القطاعات المختلفة فيما يتعلق بتقييم الضعف والمخاطر المتعلقة بتغير المناخ بما في ذلك إدارة الكوارث في المملكة، ويعود ذلك بالفائدة على التخطيط الوطني طويل المدى من قبل صناع القرار وأصحاب المصلحة من أجل التنمية المستدامة في البلاد.