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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
السعودية

الملك سلمان يغادر المستشفى بعد استكمال فحوصاته الروتينية

العربية.نت - جدة
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غادر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بعدما استكمل الفحوصات الروتينية، وكان الملك سلمان دخل إلى المستشفى لإجراء فحوص روتينية لبضع ساعات، حسب البيان الذي صدر من الديوان الملكي السعودي.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد رأس جلسة مجلس الوزراء أمس في جدة، وأقر منح المتضررين من أهالي قرية "طابة" في منطقة حائل جراء تركهم مزارعهم وبيوتهم التراثية بسبب التصدعات والتشققات الأرضية، مبلغ تعويض إضافي قدره (200.000) مائتا ألف ريال، أو أرضاً سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، بحسب ما يختار كل متضرر أو ورثته حال وفاته.

كما أكدت جلسة المجلس التي رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز أمس على مواقف السعودية الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

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