ريف السعودية: 960 مليونا حجم إنتاج الورد في العام الماضي

1 دقيقة للقراءة

كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، عن زيادة إنتاج الورد العام الماضي بنسبة 34%، إذ ارتفع من 500 مليون وردة في عام 2020م، إلى 960مليون وردة، مشيرًا إلى أن قطاع الورد يستهدف الوصول إلى إنتاج (2) مليار وردة بحلول عام 2026م.

قطاع ورد يتزايد إنتاجه لـ 2 مليار وردة بحلول عام 2026م #ريف_السعودية #عطاء_ونماء pic.twitter.com/OOssAQEFFR — ريف السعودية (@ReefSaudi) April 24, 2024

وحسب ما أشار البرنامج فإنه دعم عددا من مشروعات القطاع من أبرزها، إنشاء مدن للورود والنباتات العطرية بمنطقة جازان، وإنشاء مشاتل للورود والنباتات العطرية بمنطقة جازان والطائف، إضافة إلى بناء مصنع استخلاص للورود والنباتات في أبو عريش، بجانب توريد 4 عيادات متنقلة لتشخيص أمراض وآفات الورد والنباتات الطبية والعطرية.

مادة اعلانية

فضلاً عن تقديم الدعم الاستشاري لتنفيذ المدارس الحقلية بتطبيق الذكاء الاصطناعي، وتوريد بيوت محمية وعمل مظلات زراعية وشبكات ري لمدن الورد والنباتات العطرية، وإنشاء وتجهيز معمل لزراعة الأنسجة لإنتاج ورد عالي الجودة الرياض.

ويطور البرنامج أكثر من 10 مشروعات نوعية لتطوير القطاع وتحسين إنتاج الورد، مؤكداً أنه سيصل حجم إنتاج الورد في عام 2026 لـ 2 مليار وردة، يُذكر أن برنامج "ريف السعودية"، يسعى من خلال دعمه لقطاع الورد، وغيره من القطاعات؛ إلى تطويرها، من خلال المشاريع والمبادرات الاستراتيجية، لتحسين نمط الحياة، والأمن الغذائي، إلى جانب تحقيق جدوى اقتصادية لتلك القطاعات.