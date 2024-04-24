شرطة مكة تقبض على "فيصل المالكي" لتحرشه بآخر

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قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على المواطن "فيصل ماجد عوض المالكي" نتيجة تحرشه بآخر، فيما جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه وإحالته للنيابة العامة.

شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على مواطن لتحرشه بآخر pic.twitter.com/6PLUBrPMzy — الأمن العام (@security_gov) April 24, 2024

وكانت الأيام الماضية شهدت أخبار التشهير بالمتحرشين كثافة لافتة، في إطار تغليظ عقوبة التحرش، في حين كان مجلس الوزراء السعودي أضاف في 12 يناير 2021 فقرة جديدة إلى المادة السادسة من النظام، التي كانت تقضي بالسجن مدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذ نصت على أنه "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، وبالتالي سمحت بموجبه للقضاة، بالتشهير بمن يدانون بجرائم التحرش.

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وبهذا كله يواجه مرتكبو جريمة التحرش في السعودية أحكاماً تتضمن التشهير، وحتى اللحظة جرى التشهير بـ نحو 4 متحرشين نتيجة جسامة أفعالهم وتأثيرها على المجتمع، وأكدت النيابة العامة السعودية أن إقرار نظام مكافحة جريمة التحرش المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية يأتي في ظل حرص حكومة الملك سلمان بن عبد العزيز على حماية أفراد المجتمع من السلوكيات المشينة والبعيدة عن التعاليم الإسلامية والقيم الأخلاقية السوية، وحراسة للفضيلة والسلامة الأخلاقية المبتغاة شرعاً ونظاماً داخل نطاق الأسرة أو في الحياة العملية أو في الحياة العامة، بما يحقق الأمن والطمأنينة فيها، ويزيد من الوعي الثقافي القانوني بشأنها لدى كافة شرائح المجتمع.