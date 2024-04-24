3 أفلام سعودية في مهرجان مالمو السويدي للسينما

دقيقتان للقراءة

تشارك هيئة الأفلام السعودية في مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته الـ "14" الذي يُقام في السويد بالفترة من 22 إلى 28 من شهر أبريل الجاري، فيما اختيرَت ثلاثة أفلام سعودية ضمن القائمة الرسمية المختارة للعرض في المهرجان: "مندوب الليل" من إخراج علي الكلثمي، فيلم "سليق"، من إخراج أفنان باويان، والثالث "ترياق" للمخرج حسن سعيد.

أفلام سعودية تُضيء شاشات #مهرجان_مالمو_للسينما_العربية في الفترة من 22-28 أبريل

2024م.

كونوا على الموعد! pic.twitter.com/weXZEELEhZ — هيئة الأفلام (@FilmMOC) April 23, 2024

وحسب المعلومات المتوافرة، فإن هيئة الأفلام ستنفذ على هامش المشاركة ضمن القائمة الرسمية المختارة للمهرجان، جولة لعرض 4 أفلام سعودية في 5 مدن مختلفة بالسويد: «هجان»، و«حوجن»، و«أمس بعد بكره»، و«مندوب الليل»، بهدف الترويج للأفلام السعودية عالمياً ودعم صانعيها، إضافة لتسليط الضوء على قطاع صناعة الأفلام في المملكة وإبراز الجهود المحلية للجمهور السينمائي العربي والدولي.

ويعتبر مهرجان "مالمو" من أكثر المهرجانات السينمائية العربية انتشاراً لافتاً في أوروبا إذ يمثل منصة للتعريف بالسينما العربية في الدول الإسكندنافية، وكانت عُقدت الدورة الأولى في عام 2011، في حين يقدم المهرجان مجموعة واسعة من الأفلام التي أعدها صناع الأفلام العرب، أو التي ترتبط بطريقة أو بأخرى بقضايا العالم العربي والثقافة العربية.

وتسعى هيئة الأفلام السعودية من خلال مشاركتها إلى إبراز مدى حرصها على التواجد في المحافل السينمائية، وتقديم الرواية السعودية السينمائية من مصدرها، وتمكين المواهب السعودية المتميزة مع الاستمرار في دعم قدراتهم الإبداعية، والتفاعل مع المجتمع السينمائي من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز من إيصال رؤية ورسالة الهيئة على صعيدٍ عالمي أيضاً.

إلى ذلك، كانت هيئة الأفلام السعودية اتخذت حزمة برامج من أجل دعم واقع القطاع عبر تخفيض المقابل المالي لتراخيص السينما داخل البلاد، إذ تخفض الهيئة رسوم رخصة ممارسة النشاط، ورسوم تشغيل الشاشات لجميع المشغلين، لتكون ضمن الأكثر تنافسية إقليمياً ودولياً.

وأكدت الهيئة أن "ذلك يأتي سعياً لدعم قطاع السينما، وزيادة شاشات العرض ونسب المساهمة الاقتصادية للشركات، وتشجيعاً لثقافة الأفلام في المملكة، الأمر الذي سيُسهم في زيادة وصول الجمهور للسينما السعودية".