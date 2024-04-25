أطباء سعوديون.. جدل حول تأثير الاستحمام على فيتامين د والكالسيوم

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في معلومة لافتة أثارها استشاري الروماتيزم الدكتور زهير القرامي، حول أضرار الاستحمام بشكل يومي قد يؤدي إلى نقص الكالسيوم في جسم الإنسان، والذي ذكرها خلال لقائه ببرنامج "تشيك أب"، عبر العربية FM، إن الكالسيوم يدخل للجسم عبر الجلد بوجود "فيتامين د" من تأثير أشعة الشمس، ولذلك فإن الاستحمام يومياً لا يترك طبقة دهنية فوق الجلد.

وأضاف: كثرة الاستحمام تبعد الكوليسترول المتبقي ولا تجد أشعة الشمس كوليسترول لتحوله إلى فيتامين د، فالشمس الحارقة يمكن أن تضر بالعظام وتتسبب في حدوث ضربات شمس.

استشاري الروماتيزم د. زهير القرامي: الاستحمام بشكل يومي قد يؤدي إلى نقص الكالسيوم في جسم الإنسان#تشيك_أب مع حنان مسلم#العربيةFM pic.twitter.com/k9dTjr9PcZ — FM العربية (@AlarabiyaFm) April 24, 2024

دراسات علمية

وفي تفسيره لهذا الموضوع قال لـ"العربية.نت": لقد استندت في هذا التصريح إلى دراسات علمية ومراجع تقول: إن "فيتامين د" يأتي من أشعة الشمس، وعندما لا تتوفر الطبقة الدهنية على جلد الإنسان، هنا لا يمكن أن يتحول "فيتامين د" إلى كالسيوم في الجسم.

وشدد في حديثه، بأن الاستحمام بالصابون يذيب الطبقة الدهنية عن الجلد، فالجلد إذا تشقق وجف لا يمكن أن يصنع "فيتامين د"، والاستحمام بالصابون من ٤ إلى ٥ مرات في اليوم هذا الإفراط اليومي بسبب حرارة الطقس يؤثر على الطبقة الدهنية الموجودة على الجلد المسؤولة عن صناعة "فيتامين د" الذي يصنع في الجلد فأشعة الشمس هي المسؤولة عن صناعة هذا الفيتامين.

صناعة فيتامين د

في حين خالفه الرأي استشاري الأمراض الجلدية والطب التجميلي الدكتور عبدالرحمن منصور الدخيل الذي أكد لـ"العربية.نت" أن مادة 7-dehydrocholesterol التي تعتبر مصدر لفيتامين د في الجلد بعد تعرض الجلد لأشعة الشمس موجودة بشكل كبير في الطبقات العميقة من البشرة، وهي تعتبر الطبقة الثالثة والرابعة من البشرة، وبالتالي يستحيل أن تتأثر بالماء.

وأضاف: إن هذه المادة موجودة في الجلد، حتى يستطيع الجسم أن يفرز فيتامين دال المسؤول عن الكالسيوم بشكل كبير في الجسم، فالجلد عندما يتعرض بشكل كبير لأشعة الشمس يصبح هناك تفاعل ضوئي كيميائي بين المادة الموجودة في الجلد مع أشعة الشمس، وبالتالي يتحول إلى مركب من فيتامين د المركب مع سلسلة تفاعلات أخرى، إلى مركب فيتامين دال النهائي.

وأضاف: هناك مادة لا يمكن أن تتأثر عبر طبقات الجلد بالماء، لأنها طبقات موجودة بشكل عميق في البشرة، وبالتالي لا يمكن أن يتأثر فيتامين د أو الكالسيوم بالاستحمام.