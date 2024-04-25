الاتحاد الأوروبي: قرار تمديد تأشيرات الشنغن خضع لتقييم شامل في الدول الخليجية

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قرر الاتحاد الأوروبي تمديد صلاحية تأشيرات شنغن إلى 5 سنوات لجميع المواطنين من قطر والكويت وعمان والبحرين والمملكة العربية السعودية، وقد اتخذ هذا القرار استناداً إلى التقييم الذي أجرته قنصليات الدول الأعضاء في هذه الدول وضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي، لتعزيز العلاقات بين التكتل ومنطقة الخليج.

#نشرة_الرابعة | سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وسلطنة عُمان: بدأنا العمل على إتاحة تأشيرة "الشنغن" إلكترونيا لمواطني دول الخليج لكن لا يمكن تحديد موعد محدد لبدء التطبيق@EUintheGCC pic.twitter.com/FNcws0XpMP — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 25, 2024

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط لويس ميغيل لـ"العربية.نت": إن القرار له أهمية كبيرة ويمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل بين الشعوب وتسهيل التبادل بين المواطنين في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وتم اتخاذه بناءً على تقييم شامل لدى القنصليات بالدول الخليجية.

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وتسمح تأشيرات الدخول المتعددة لحاملها بقضاء 90 يومًا في كل مرة داخل منطقة شنغن، على مدى 180 يومًا، وذلك خلال 5 سنوات. قبل اعتماد هذا القرار، تم إصدار تأشيرة دخول متعددة لفترة صلاحية مدتها سنة واحدة.

وعلى صعيد متصل، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وسلطنة عُمان "كريستوف فارنو" في حديثه لنشرة "الرابعة" على "العربية": بدأنا العمل على إتاحة تأشيرة "الشنغن" إلكترونيا لمواطني دول الخليج، لكن لا يمكن تحديد موعد محدد لبدء التطبيق، فنحن نتماشى مع عدد من القوانين في الدول، والتي لابد من توافرها، فالسعودية والبحرين وعمان، ليس لها نفس القوانين كما هو الحال في الكويت وقطر على سبيل المثال.