كاتب رواية "خوف": نعمل على تحويلها إلى مسلسل سعودي

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يجري العمل على قدم وساق لإنتاج مسلسل سعودي مستوحى من رواية "خوف" الأكثر مبيعًا في السعودية والخليج، للمؤلف السعودي أسامة المسلم، في الوقت الذي أكدت مصادر أن السعودي ناصر القصبي سيكون أحد المرشحين للمشاركة في هذا العمل المنتظر، كما سيضم المسلسل عددا من الأسماء المميزة من نجوم الفن في السعودية.

وحول تفاصيل تحويل رواية "خوف " لمسلسل، عبر المؤلف أسامة المسلم لـ"العربية.نت" عن سعادته بتحويل هذا العمل إلى منتج تلفزيوني على قناة أم بي سي، وهي التي تبنت كذلك عملاً سابقاً مبنياً على رواية أخرى من أعمال "المسلم" بعنوان "بساتين عربستان" والذي قطع شوطا كبيراً في تصويره، ويتوقع عرضه على الشاشة قريبًا.

وقال المسلم: إن العمل في مرحلة الكتابة الفنية، وسيتم الإعلان عن أبطاله حينما تكتمل مرحلة اختيار جميع الأدوار، فهو عمل سيضم عدداً كبيراً من المواهب في مجال التمثيل من داخل السعودية وخارجها.

ثلاثية خوف

وأضاف المسلم: الرواية عبارة عن سلسلة مكونة من ثلاثة أجزاء، وهي روايتي الأولى وباكورة إنتاجي، وقد صدر الجزء الأول منها عام 2015 في معرض الرياض الدولي للكتاب، وبعد سنوات تصدرت الرواية الكتب الأكثر مبيعا في السعودية والخليج إلى وقتنا الحاضر، وتجاوز قراء الرواية الملايين في مختلف أرجاء الوطن العربي بين نُسخ رسمية ومقرصنة.

وتابع: ولا تزال الرواية تشهد إقبالا واسعاً حتى بعد مرور ما يقارب العشرة أعوام على صدورها، وحفلات التوقيع التي تقام لتوقيع نسخ منها، تشهد أرقاما قياسية في الحضور عاماً بعد عام، وآخرها كان حفل التوقيع الذي أقيم على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخمسين مطلع هذا العام 2024، وحضر حفل التوقيع أكثر من 20 ألف قارئ حسب الإحصاءات الرسمية من جميع محافظات مصر، وخصوصا من فئة الشباب، مما تسبب في زحام شديد اضطر المنظمين بعد عدة ساعات إلى إيقاف حفل التوقيع خوفاً على سلامة الحضور.

رواية خوف

وعن رواية "خوف" صنف المسلم الرواية على أنها سيرة شبه ذاتية، لأنه استمد الكثير من أحداثها من حياته الشخصية، وقال: "خوف" هي خلاصة مدوناتي التي كتبتها قبل النشر في فترة شبابي، وعن حياة عشتها وعبرت عنها بالكتابة، وكان لدراستي الأدب الإنجليزي كتخصص جامعي أثر كبير في صقل موهبتي، وكذلك حبي للغة العربية التي جاءت من حرص والدتي على تعلم اللغة العربية، بعدما كنت لا أجيدها بسبب وجودي في الخارج فترة طفولتي، مما قادني إلى ترتيب كتاباتي ونشرها بعد تشجيع أحد الأصدقاء المقربين.

وعن سبب انتشار الرواية قال: رواية "خوف" ناتجة عن صدق الشخصية ورحلتها في الرواية، بعيداً عن كونها تتحدث عن الجن وعوالمهم المبهمة، أعتقد أن الكثير من القراء تعاطف معها أو رأى نفسه أو جزءا منه فيها.

تفاصيل الرواية

ويوضح المسلم أن أحداث الرواية تدور حول شاب سعودي ولد في منتصف السبعينيات، وعاش طفولته في الولايات المتحدة، عاد بعدها لمجتمع مختلف عما تربى فيه، وأصيب بصدمة حضارية أثرت على نفسيته وتفكيره، وجعلته خلال تقدمه في العمر في صدام متكرر مع مجتمعه الجديد، وخاصة فيما يخص الأمور الدينية والاجتماعية، واكتشف بطل الرواية حبه للقراءة منذ الصغر وأصبحت الكتب مرجعه في كل شيء، ونهمه ذلك جعله يكتسب شخصية مندفعة ومتحدية لكل ما هو مجهول، ورغبة ملحة لإبطال كل الخرافات التي كان يراها في بيئته الشرقية.

السهل الممتنع

وفي ختام حديثه، أبان المسلم: أستخدم أسلوب السهل الممتنع من الكتابة، لأني أهدف إلى الوصول إلى عدد كبير من الناس، وخاصة غير المهتمين بالقراءة، وأن أقدم لهم موضوعات مميزة وجاذبة بلغة سلسة وسهلة، وبعيدة عن المبالغة في العبارات وتعقيدها.