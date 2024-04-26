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قصر الملك فيصل بالمعذر

ترميم قصر الملك فيصل وتحويله لـ"متحف" بالرياض

بموافقة خادم الحرمين الشريفين.. ليصبح القصر مزاراً سياحياً ثقافياً وتعليمياً

العربية.نت - نادية الفواز
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وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مشروع ترميم وتحويل قصر الملك فيصل إلى متحف ومزار سياحي ثقافي تعليمي، بمسمى "متحف الفيصل" في حي المعذر بالعاصمة الرياض.
أعلن ذلك الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الفيصل، في تصريح صحفي عقب رعايته أمس حفل تخريج طلبة وطالبات كليات جامعة الفيصل في "الطب والصيدلة، والعلوم" والذي أقيم بقاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة بالرياض.

وأضاف الأمير تركي الفيصل: مشروع الترميم تم تقديمه لخادم الحرمين الشريفين، حيث وافق على توفير المبالغ المالية والتمويل اللازم للمشروع، ليصبح متحفاً تاريخياً، ومزاراً سياحياً ثقافياً وتعليمياً، منوهاً بأن القصر كان شاهداً على أحداث تاريخية كبيرة في المملكة، وعبر السنين، تداعت بعض الأماكن فيه، ليعاد ترميمه ويصبح "متحف الفيصل".

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