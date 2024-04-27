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قطار ميناء العقير

انطلاق أول رحلة قطار بضائع من ميناء الجبيل إلى ميناء الرياض الجاف

تضم الرحلة الأولى 59 حاوية و42 مقطورة محملة بأنواع مختلفة من البضائع التجارية

العربية.نت - الجبيل
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تنطلق اليوم السبت، أول رحلة قطار من ميناء الجبيل -شرق السعودية- إلى ميناء الرياض الجاف، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الربط البري بين مختلف مناطق المملكة وتطوير منظومة النقل اللوجستي.
وتضم الرحلة الأولى 59 حاوية و42 مقطورة محملة بأنواع مختلفة من البضائع التجارية، تشمل مواد صلبة وسائلة، لتُجسد هذه الخطوة نقلة نوعية في مجال النقل البري وخطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.


يُعدّ ميناء الجبيل التجاري أحد أهم الموانئ على ساحل الخليج العربي، وبوابة الصادرات الأولى للمملكة، وذلك لموقعه الاستراتيجي القريب من العديد من المصانع العالمية الكبرى.

وتأتي هذه الرحلة كإنجاز هام يُضاف إلى سجل الإنجازات المميزة للسعودية في مجال النقل واللوجستيات، ويعكس التزامها بتطوير بنيتها التحتية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الرحلات بشكل كبير في خفض تكاليف النقل وزيادة سرعة تسليم البضائع، ممّا يُعزز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.

تحميل البضائع في قطار ميناء العقير
تحميل البضائع في قطار ميناء العقير
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وبحسب مختصون، يتوقع أن يسهم مشروع شبكة السكة الحديدية بالجبيل الرابط بين شبكة قطار الشرق وشبكة قطار الشمال، في تخفيض الانبعاثات بأكثر من 70 في المائة وإزاحة أكثر 200 ألف شاحنة سنويا، في المرحلة الأولى من التشغيل، تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ويهدف المشروع إلى دعم وتحفيز الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، إلى جانب رفع معدلات النقل بالسكك الحديدية وتكاملها مع وسائل النقل الأخرى بما يعزز من كفاءة وموثوقية القطاع اللوجستي، كما يهدف إلى توفير حلول نقل آمنة وصديقة للبيئة تحسن من مستوى جودة الحياة.

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