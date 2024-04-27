بمعدة ثقيلة.. سعودي ينقذ 4 أشخاص علقوا في وادي الجعبة
الدفاع المدني يغرم المحتجزين بعد إنقاذهم.. لمخالفتهم الأنظمة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قاد المواطن "عايض الأكلبي" المعدة الثقيلة "شيول" ليخترق سيل وادي الجعبة الواقع في بيشة، لينقذ مجموعة من الشبان علقوا داخل المجرى، فيما ساعدهم شخصان للصعود على مقدمة المعدة، في مشاهد وثقها أحدهم بالقرب من الحادثة.
وأبان الفيديو، المواطن وهو يسحب الشباب، ويقاوم قوة اندفاع مجرى السيل، وتمكن من الخروج بهم بأمان، وسط تجمع عدد من المواطنين حول مجرى السيل، يتابعون أحداث إنقاذ الشبان، وسمع صوت شخص يقول لقائد معدة "الشيول": بيض الله وجهك.
وعلى الصعيد ذاته، أعلن حساب الدفاع المدني على منصة إكس، أنهم قاموا بإنقاذ 4 أشخاص بعسير احتجزوا في سيل داخل مركبة بوادي الجعبة، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة "المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها".
حيث سيواجه أصحاب المركبات التي تعمَّد أصحابها قَطْع الأودية والشعاب غرامات مالية، تصل إلى عشرة آلاف ريال، وذلك حسب ما أقرته لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية.
وكان الدفاع المدني قد حذر ودعا إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها مناطق المملكة هذه الأيام.
-
"أرامكو" السعودية و"رونغشنغ" الصينية تبحثان مشروعا مشتركا للبتروكيماوياتإبرام اتفاقية تعاون إطاري تمهّد الطريق لشراكات جديدة في قطاع التكرير والكيميائيات ... طاقة
-
الغذاء والدواء: منتجات بدائل حليب الأم خالية من السكر وفقاً للمواصفات السعوديةأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن منتجات بدائل حليب الأم خالية من السكر وذلك ... السعودية
-
الحقيل يشهد توقيع اتفاقيات بين "الوطنية للإسكان" السعودية وشركات صينية الأسبوع المقبللإنشاء آلاف الوحدات السكنية الأسواق العقارية