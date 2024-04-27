بعد تسجيل حالات تسمم في الرياض.. مختصون يحذرون "هذه أعراضه"

4 دقائق للقراءة

بعد إعلان وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، إصابة 15 شخصاً في الرياض بأعراض تسمم، حذر بعض المختصين من التسمم الوشيقي التي توصف أعراضه بالمميتة.

وأوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن التسمم الذي يسمى الوشيقي botulism، يحدث عادةً من تناول سموم بكتيريا معينة تتواجد في الأطعمة الملوثة، ويسبب للمريض أعراض شلل في أعصاب الدماغ، مع عدم القدرة على النطق والبلع، وقد يتسبب بشلل في عضلات التنفس أيضا، فيحتاج المريض إلى تنفس صناعي، وله علاج بمضادات السموم.

وحذر في تغريدة على حسابه الرسمي في "إكس" من تناول الطعام في مطاعم غير نظيفة، مشددا على أن الأولوية تبقى لكل المنزل.

التسمم السجقي

من جهته كتب استشاري الأطفال لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية والمناظير بالشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتور محمد حصوصة، على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، انتشار التسمم السجقي Botulism وتسجيل حالات في الرياض، هو مرض ينتج عن سم يهاجم أعصاب الجسم، إذ قد يسبب أعراضاً مميتة، وينتج ذلك السم نوعاً من البكتيريا، حيث يمكن أن يحدث التسمم السجقي نتيجة تلوث الطعام أو الجروح، فانتبهوا من البرجر والطعام الملوث.

وأبان أن أعراض التسمم السجقي المنقول بالغذاء تظهر خلال 12 إلى 36 ساعة من دخول الجسم ويتراوح ظهور الأعراض من ساعات قليلة وحتى أيام قليلة.

نطمئنكم بتماثل 6 حالات للتعافي بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة وخروج حالتين بالسلامة بحمد الله.

التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمر عن تقليل مخاطر الإصابة والوصول لمعظم الحالات بحمد الله، ويتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة، راجين للجميع… https://t.co/zn8AeP8h24 — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) April 26, 2024

كما أوضح أن من أعراضه، صعوبة البلع والتحدث، وجفاف الجسم وجنون العين المتدلية وصعوبة التنفس، والغثيان والقيء وتقلصات البطن وجفاف الفم، فضلا عن ضعف الوجه على الجانبين الضبابية أو الرؤية المزدوجة والشلل.

إغلاق كافة الفروع

أتى ذلك، بعدما طمأن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، على حسابه في "إكس" أن 6 حالات تماثلت للتعافي بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة وخروج حالتين بالسلامة.

كما أضاف أن "التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمر عن تقليل مخاطر الإصابة والوصول لمعظم الحالات بحمد الله، ويتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة، راجين للجميع الصحة والعافية. كما نؤكد دائماً على أخذ المعلومات والنصائح والإرشادات من مصادرها الرسمية".

وضمن الجهود المبذولة في الحادثة، أعلنت أمانة منطقة الرياض تفاصيل واقعة حالات التسمم الغذائي التي كشف عنها متحدث الصحة وفي بيان لأمانة الرياض، قائلة "تلقينا مساء يوم أمس الخميس، بلاغاً من اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، متضمنًا رصد حالات تسمم غذائي في مدينة الرياض، ومصدرها إحدى المنشآت التجارية، ولديها عدد من الفروع.. وتم وإغلاق كافة فروع المنشأة، ومعملها الرئيسي لتموين سلسلة فروعها بمنطقة الرياض، واُتخذت التدابير اللازمة وفق البروتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة، كما أُوقِفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة، أو التطبيقات، وباشرت فِرق الأمانة العمليات بالتواصل، والتنسيق مع وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الصحة العامة.

مؤسس #هامبرغيني "نواف الفوزان" ينشر بيانا توضيحا عقب إغلاق #أمانة_الرياض جميع الفروع والمعمل الخاص بالمطعم على إثر رصد 15 حالة تسمم https://t.co/jxfazhANe2 pic.twitter.com/2Ofwo1wQlP — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 26, 2024

الخروج من الصمت

في حين، خرج مؤسس المطاعم التي أصيب بسببها 15 شخصاً، عن صمته وعلق على إغلاق أمانة الرياض فروع المطعم، قائلا عبر مقطع فيديو عبر حساب المطعم في إنستغرام: الخميس وردنا اتصال الساعة العاشرة مساءً، من أمانة مدينة الرياض، عن وجود عدد من حالات التسمم، وجميع هذه الحالات تناولت وجبة من أحد فروعنا في الرياض.

وأضاف: "طلبت الأمانة إغلاق جميع الفروع، وكذلك المعمل المركزي في المنطقة الوسطى، لعمل جميع الاختبارات والفحوصات لمعرفة المسبب الرئيسي للتسمم، لإيماننا الكبير بسلامة الغذاء، وجودة المنتجات، هي عنصر أساس في عملنا، بادرنا بالإغلاق المباشر، وإلغاء جميع الطلبات في منافذ البيع، وطلبات التوصيل.. وحتى هذه اللحظة لم يتم الإفصاح عن السبب، ونعمل جنباً إلى جنب مع كافة الجهات المعنية، لأخذ كافة التدابير والاحترازات، كما نعمل على تطبيق أعلى المعايير العالمية ومواصفات الجودة".