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ابدع لتدوم

خاص الملكية الفكرية لـ"العربية.نت": نشجع الأفكار الإبداعية وندعم الابتكار

العربية.نت - نادية الفواز
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أطلقت هيئة الملكية الفكرية فعالياتها بمناسبة العالمي للملكية الفكرية 2024 تحت شعار "أبدع لتدوم" يوم 26 أبريل، وخصصت المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" شعار هذا العام حول "الملكية الفكرية وأهداف التنمية المستدامة"، ويصادف هذا اليوم، تاريخ دخول اتفاقية الويبو حيز النفاذ في العام 1970.

المتحدث الرسمي للملكية الفكرية سالم المطيري، قال لـ"العربية.نت": أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية حملتها التوعوية لهذا العام (أبدع لتدوم) التي تشتمل العديد من الفعاليات والأنشطة بهدف تحفيز المبدعين والمبدعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تشجيع الأفكار الإبداعية للابتكارات في مجالات الطاقة المتجددة، والتقنية النظيفة وإدارة الموارد، وتسهم الملكية الفكرية في حماية الابتكارات التي تعالج التحديات العالمية، وتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير من أجل الحلول المستدامة، ودعم نمو التقنيات الخضراء والصناعات الإبداعية.

وأضاف: للهيئة دور أساسي في رعاية الملكية الفكرية للابتكارات وتسجيلها وتنميته وحمايتها، وتمكين المبتكرين والمبدعين في مجالات الملكية الفكرية.

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السعودية عضو في المنظمة

وتابع المطيري حديثه: جاء ذلك بعد أن انضمت السعودية كعضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1402هـ الموافق 1982، حيث تشترك الهيئة السعودية للملكية الفكرية بعضويتها لمواكبة المستجدات في مجالات الملكية الفكرية المختلفة، مما ينعكس بمردود إيجابي على أنشطة الملكية الفكرية في المملكة.
وأوضح المطيري أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تشارك بعدد من الفعاليات والأنشطة التوعوية، للإسهام في تحفيز المبدعين والمبدعات في السعودية، من خلال تشجيع الأفكار الإبداعية للابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد، والتقنيات النظيفة من أجل عالم أكثر استدامة، ويعد الابتكار والإبداع من أهم عوامل دعم النمو الاقتصادي في المملكة لتوليد الإبداعات والابتكارات في مختلف مجالات الملكية الفكرية، كما تسهم الهيئة في تذليل الصعوبات أمام تسجيل تلك الابتكارات والإبداعات، وحمايتها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.

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