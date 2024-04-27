19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بأسبوع

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بلغ إجمالي المخالفين الذين ضبطتهم الحملات الميدانية الأمنية المشتركة لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة خلال الفترة 18/ 04/ 2024 م 24/ 04/ 2024م، "19050" مخالفًا.

وحسب وزارة الداخلية فإن أولئك المخالفين بعضهم كان مخالفا لأنظمة الإقامة، إذ وصل عددهم نحو 11987 مخالفاً لنظام الإقامة، و4367 مخالفًا لنظام أمن الحدود، فضلاً عن و2696 مخالفًا لنظام العمل.

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إلى ذلك، بلغ إجمالي الذين ضبطتهم وزارة الداخلية خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1011 شخصًا 36% منهم يمنيو الجنسية، و61% إثيوبيو الجنسية، و03% جنسيات أخرى، كما ضبطت الحملات الميدانية 24 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

إلى ذلك، ضبطت الحملات الأمنية المشتركة 18 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وفي المقابل، فإن إجمالي الذين يخضعون لـ إجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ عددهم 56597 وافدًا مخالفًا، منهم 52152 رجلاً، و4445 امرأة.

وأحالت وزارة الداخلية 47582 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، فضلاً عن إحالة 3599 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12250مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.