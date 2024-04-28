أكثر من 100 منظمة مسرحية غير ربحية في السعودية

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كشفت إحصائية ارتفاع عدد المنظمات المسرحية غير الربحية في السعودية إلى 100 منظمة، بينما لم تتجاوز العام المنصرم 60 منظمة، ويأتي ذلك لما توليه الجهات المعنية في السعودية من اهتمام واسع لدعم المواهب المسرحية من الممثلين والمخرجين.

هذا وبحسب حديث ياسر مدخلي رئيس جمعية "مسرح كيف" التعاونية لـ" العربية نت": هناك تعاون كبير بين برنامج جودة الحياة وعدد من الجهات ذات العلاقة والتي تمتلك مقرات مسارح، لدعم أندية الهواة خلال الفترة القادمة، وهي خطوة ستكون فرصة مؤثرة ومثمرة.

مواجهة التحديات

وأشار مدخلي إلى مجموعة من التحديات التي تواجه هذه المنظمات، منها البنية التحتية، لعدم وجود مقرات إدارية لها لممارسة العمل الإداري والتنظيمي، وعدم وجود ورش ومصانع ومشاغل متخصصة في إعداد وتجهيز أدوات العروض المسرحية، مثل الديكورات والإكسسوارات، بالإضافة إلى التشريعات في الجانب التصنيفي، إذ لا يوجد تصنيفات لممارسي المسرح سواء على مستوى الخبرات أو مستوى القدرات.

وعلى الرغم من كل هذه التحديات إلا أن "مدخلي" يرى أن هناك نقصاً في الكفاءات الإدارية والمالية في هذه المنظمات، يقول: الفنان ليس شرطاً أن يكون صاحب كفاءة إدارية ومالية على المستوى العام، ولكن في إدارة العمل أعتقد أننا بحاجة إلى اكتساب هذه المهارات لتحقيق استدامة عمل منظماتنا وتسويق أعمالها وإنتاجها بجودة عالية، وتوظيف الكفاءات الموجودة في السوق والمساهمة في إدارة وتطوير قطاع المسرح.

تزيد أعداد المواهب

من جهته، قال هائل عقيل رئيس نادي مسرح جدة لـ "العربية.نت": إن زيادة المنظمات المسرحية إلى أكثر من 100 منظمة غير ربحية بسبب وجود عدد كبير من المواهب تريد توصل صوتها وموهبتها للجمهور السعودي.

وحول التحول الإيجابي لقطاع المسرح بعد رؤية 2030، أوضح الممثل المسرحي الذي يعمل منذ 20عاما: إن المجال صار أكثر فاعلية وأكثر جاذبية من قبل، فهناك دعم الكبير تقوم به الجهات المعنية في السعودية، وما تقدمه للفنانين وتحفيز الشباب في تقديم أعمالهم الفنية في مختلف المجالات، وفتح الباب أمام المبدعين السعوديين في المشاركة بالنهضة الفنية والثقافية.

مبادرات دعم المسرحيين

وعملت هيئة المسرح والفنون الأدائية على عدة مبادرات لدعم المسرحيين السعوديين بهدف دعم الأفكار والمشاريع الناشئة وتزويدهم بحزمة من الخدمات من خلال برنامج "حاضنة المسرح والفنون الأدائية" عبر توفير مساحات عمل وخبراء وموجهين، بالإضافة إلى الدعم الإرشادي طيلة فترة الاحتضان التي تبدأ من 4 أشهر وأكثر وتستهدف فيها في المقام الأول أندية الهواة وأصحاب المشاريع الناشئة في القطاع والمؤسسات الأهلية والفرق المسرحية.

وقامت الهيئة في بداية العام الحالي إطلاق مهرجان "أندية الهواة المسرحي" في نسخته الأولى في الرياض استمر لمدة 9 أيام لتمكين أندية الهواة المسرحية من تقديم عروضهم لزيادة التنافسية بين الأندية المشاركة، مما يؤدي ذلك بحسب هيئة المسرح إلى زيادة عدد أعمال الإنتاج المحلي وإثراء المشهد الثقافي والفني في السعودية.