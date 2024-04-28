لأجل بيئة مستدامة.. ضبط 32 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (32) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، حيث قبضت على 4 مواطنين لنظام البيئة، وهم خالد عياد الطرياني، وعامر صياح الشمري، وبدر عبدالله الخميس، ومساعد عبدالرحمن الخميس، لارتكابهم مخالفة الصيد بدون ترخيص، في حين تم القبض على مقيم مخالفاً لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة رعي بمحمية الملك سلمان الملكية، ومخالفا آخر في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
خلال أسبوع.. ضبط (32) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 28, 2024
@SFES_KSA@GDM_MOI #لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/7AEbHZh4CM
كما تم ضبط مقيم مخالف لنظام البيئة لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية، وفي تبوك تم ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الصيد من دون ترخيص، وضبط 4 آخرين لاستغلالهم الرواسب، كما ضبطت الإدارة العامة للمجاهدين 18 مقيماً لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية.
وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وحثت الجهات المعنية الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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