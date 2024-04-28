مكافحة المخدرات تحبط تهريب47 كغم "كوكايين" في إسبانيا
بناء على معلومات استباقية
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أسهمت معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في مملكة إسبانيا في إحباط محاولة تهريب 47 كيلو غراماً من مادة الكوكايين المخدر، مخبأة داخل شحنة حاوية مسحوق النشأ في "إسبانيا".
يأتي ذلك، في خضم المتابعة الأمنية الاستباقية لجهاز مكافحة المخدرات، فضلاً عن الجهود السعودية المبذولة في إطار مكافحة المخدرات محلياً ودولياً، إذ تنسق المديرية العامة مع أجهزة مكافحة المخدرات في عدد من الدول التي تتم فيها زراعة أو إنتاج أو تجارة أو عبور المخدرات، ولقد أدى هذا التنسيق والتعاون المتبادل إلى تحقيق نتائج إيجابية أدت إلى إحباط عدد من محاولات التهريب والقبض على أولئك المهربين.
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