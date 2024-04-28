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القبض على الهندي المتحرش

شرطة الشرقية تقبض على الهندي "جوبر حكيم نشا" لتحرّشه بفتاة

العربية.نت - الدمام
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قبضت شرطة المنطقة الشرقية على المقيم من الجنسية الهندية "جوبر حكيم نشا" وذلك لتحرّشه بفتاة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

النيابة العامة لـ"العربية.نت": نوفر تقنية تغيير الصوت لحماية الشهود والضحايا السعودية خاص النيابة العامة لـ"العربية.نت": نوفر تقنية تغيير الصوت لحماية الشهود والضحايا

حيث ينص نظام مكافحة التحرش على معاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش، بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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ووفق النظام تشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالات أخرى مثل ارتكابها في مكان عام أو ضد طفل أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة.

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