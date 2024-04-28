شرطة الشرقية تقبض على الهندي "جوبر حكيم نشا" لتحرّشه بفتاة

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قبضت شرطة المنطقة الشرقية على المقيم من الجنسية الهندية "جوبر حكيم نشا" وذلك لتحرّشه بفتاة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

حيث ينص نظام مكافحة التحرش على معاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش، بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

📹 | شرطة المنطقة الشرقية تقبض على مقيم لتحرشه بفتاة pic.twitter.com/ov8kEZCPvA — الأمن العام (@security_gov) April 28, 2024

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ووفق النظام تشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالات أخرى مثل ارتكابها في مكان عام أو ضد طفل أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة.