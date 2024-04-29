الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس
تشهد الرياض اليوم حراكاً دبلوماسياً كبيراً، يشارك فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وعدد من المسؤولين ووزراء الخارجية العرب والأجانب الآخرين
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، في الرياض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
#فيديو_واس pic.twitter.com/Sjod1URgAl— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 29, 2024
يأتي هذا اللقاء بينما تشهد الرياض اليوم حراكاً دبلوماسياً كبيراً، يشارك فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وعدد من المسؤولين ووزراء الخارجية العرب والأجانب الآخرين.
وقد عُقد لقاء بين وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي وبلينكن، كما عقد لقاء آخر مخصص لغزة جمع مسؤولين من عدة دول عربية وأجنبية.
كما تشهد الرياض فعاليات للمنتدى الاقتصادي العالمي، تضمنت جلسات حوارية ركزت على المسائل الاقتصادية وأخرى كان موضوعها الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة.
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