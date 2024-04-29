اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الشرق الأوسط

الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس

تشهد الرياض اليوم حراكاً دبلوماسياً كبيراً، يشارك فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وعدد من المسؤولين ووزراء الخارجية العرب والأجانب الآخرين

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، في الرياض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

ولي العهد السعودي: المملكة ملتزمة بتوسيع التعاون مع شركائها الدوليين لتعزيز التنمية اقتصاد اقتصاد السعودية ولي العهد السعودي: المملكة ملتزمة بتوسيع التعاون مع شركائها الدوليين لتعزيز التنمية

يأتي هذا اللقاء بينما تشهد الرياض اليوم حراكاً دبلوماسياً كبيراً، يشارك فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وعدد من المسؤولين ووزراء الخارجية العرب والأجانب الآخرين.

مادة اعلانية

وقد عُقد لقاء بين وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي وبلينكن، كما عقد لقاء آخر مخصص لغزة جمع مسؤولين من عدة دول عربية وأجنبية.

كما تشهد الرياض فعاليات للمنتدى الاقتصادي العالمي، تضمنت جلسات حوارية ركزت على المسائل الاقتصادية وأخرى كان موضوعها الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط