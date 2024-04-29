انحراف طائرة عن مسارها في مطار الملك خالد

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كشف مطار الملك خالد الدولي في الرياض عن وقوع حادثة انحراف طائرة عن مسارها في المدرج الرئيسي دون وقوع أي إصابات بين الركاب، في حين توقفت الطائرة ذاتها القادمة من الدوحة في الممر الأرضي المجاور مروراً بالمنطقة الترابية العازلة بينهما.
بيان:— RUH |مطار الملك خالد (@KKIASA) April 28, 2024
يوضح مطار الملك خالد الدولي أنه في يوم الاحد 19 شوال 1445 هـ، الموافق 28 أبريل 2024م، الساعه 19:34 أثناء هبوط رحلة طيران ناس رقم XY224 القادمة من الدوحة انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيسي وتوقفت في الممر الأرضي المجاور مروراً بالمنطقة الترابية العازلة بينهما، وبعد التأكد…
وأشار البيان إلى أن الطائرة التي انحرفت من المدرج تتبع لطيران ناس، فيما تستكمل إدارة المطار الإجراءات النظامية اللازمة بشأن الحادثة، في حين أكد البيان سلامة الركاب. فيما أكملت الطائرة مسيرها إلى الموقف المخصص لها، لينزل الركاب بسلام والاطمئنان على صحتهم من خلال إدارة المطار.
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