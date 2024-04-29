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من الإعصار القمعي الذي اجتاح شمال أبها

مشهد مهيب لإعصار قمعي يضرب أبها دون حدوث أضرار

العربية.نت - نادية الفواز
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أظهر مقطع تم تصويره بشمال مدينة أبها في منطقة عسير، عاصفة غبارية تضرب المنطقة، حيث أظهر المقطع إعصاراً قمعياً مهيباً، إذ بدت السماء سوداء من كثرة الغبار، مع اشتداد الريح بقوة، وحجبت الشمس تمامًا.

جاء ذلك بسبب حالة من اضطراب الطقس ضربت عددا من المناطق، ولكن شهدت مدينة أبها ظاهرة جوية نادرة حيث ضرب الإعصار القمعي متوسط السرعة، المدخل الشمالي للمدينة، وتستمر الظاهرة اليوم الاثنين.

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توخي الحذر

من جانبه، نشر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني على حسابه الرسمي في منصة "إكس": إن الظاهرة الجوية على المدخل الشمالي لمدينة أبها، إعصار قمعي متوسط السرعة تكوّن نتيجة للحالة الجوية المؤثرة على المنطقة، ولم تنتج عنه أضرار بناءً على تقارير الجهات المعنية.. وندعو الجميع إلى توخي الحذر والابتعاد عن مثل هذه الظواهر الجوية عند مشاهدتها.

وأكد القحطاني أن المركز يرفع مستوى الجاهزية والتنسيق في المناطق المتأثرة بالحالة المطرية، وندعو لمزيد من الحذر والانتباه من الظواهر الجوية المصاحبة خاصة الرياح شديدة السرعة وانعدام الرؤية وتساقط البرد والسيول المفاجئة، كما ننصح بتأجيل السفر براً لغير الضرورة.

تحذيرات المركز الوطني للأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد بالسعودية قد رفع حالة الإنذار في عدد من المدن، منها مكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها والطائف إلى الإنذار الأحمر.

فيما توقع مركز الأرصاد استمرار حالة اضطراب الجو، إذ لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

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