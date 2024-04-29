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اقتصاد السعودية

وزير الطاقة السعودي: استطعنا تأمين دعم العالم للاقتصاد الدائري للكربون في فترة قصيرة

المنشآت السعودية لاحتجاز الكربون وتخزينه تعالج ما يصل إلى نصف مليون طن

دبي - العربية.نت
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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن هناك جوانب مختلفة لمعضلة الطاقة من ضمنها توفرها وكلفتها.

وأضاف الوزير خلال مشاركته في جلسة ضمن مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض حول موضوع تحول الطاقة من وجهة نظر الشركات: "استطعنا خلال فترة قصيرة تأمين دعم العالم للاقتصاد الدائري للكربون".

وأشار إلى أن منظومة الطاقة في المملكة تتضمن كافة الأطراف كوزارتي الاقتصاد والمالية.

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وتابع الوزير: "لا نعمل بمعزل عن بقية الجهات المسؤولة في المملكة".

وقال الأمير عبد العزيز: "ملتزمون بتطوير تقنيات إعادة تدوير واستخدام الكربون.. وما ندعو لتنفيذه عالميا هو انعكاس لما نحققه على الأرض في المملكة".

وكشف أن المنشآت السعودية لاحتجاز الكربون وتخزينه تعالج ما يصل إلى نصف مليون طن.

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