محمد بن سلمان يبحث مع بلينكن جهود وقف العمليات العسكرية في غزة

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التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

ومن الجانب الأميركي المستشار في وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليه، ومساعدة وزير الخارجية باربرا ليف، وعدد من كبار المسؤولين.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير بلينكن التقى الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، في الرياض، حيث ناقشا الحاجة الملحة لخفض التوتر في المنطقة.

وأضافت الوزارة في بيان أن بلينكن شدد أيضا على ضرورة مواصلة زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح الرهائن، ويمنع احتمال اتساع رقعة الصراع.

ويزور بلينكن السعودية في إطار جولة أوسع في الشرق الأوسط تهدف إلى التباحث مع الشركاء العرب بخصوص الوضع في غزة في فترة ما بعد الحرب، والضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاتخاذ خطوات طالب بها الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الشهر لتحسين الوضع الإنساني في القطاع.

يأتي هذا اللقاء بينما تشهد الرياض اليوم حراكاً دبلوماسياً كبيراً، يشارك فيه وزير الخارجية الأميركي وعدد من المسؤولين ووزراء الخارجية العرب والأجانب.

وعُقد لقاء بين وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي وبلينكن، وبحث لقاء آخر تطورات حرب غزة بمشاركة مسؤولين من عدة دول عربية وأجنبية.

كما شهدت الرياض فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، التي تضمنت جلسات حوارية ركزت على المسائل الاقتصادية، وأخرى كان موضوعها الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة.