أكثر من 1.1 مليون يمني يراجعون مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن

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أسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تشغيل مستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، عبر توفير أفضل الكوادر الطبية، خدمة للشعب اليمني الشقيق، عبر 14 عيادة متخصصة، بالإضافة إلى مركز للقلب.

وتبلغ مساحة المستشفى 20.000 متر مربع بسعة سريرية بلغت 270 سريراً، وجُهِّز بـ 2187 من الأجهزة والمعدات الطبية، وأُجريت في مستشفى الأمير محمد بن سلمان منذ يناير 2023م وحتى أبريل 2024م أكثر من 6,695 عملية جراحية، و2,682 عملية قسطرة قلبية، فيما بلغ إجمالي عدد المراجعات الطبية 1,145,578 كما بلغ إجمالي مراجعي العيادات الخارجية 387,703 وكذلك بلغ عدد المنومين في المستشفى ومركز القلب 58,634 وعدد 302,784 وصفة طبية.

ويأتي البرنامج الطبي التطوعي بالتعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية في تسخير جميع الإمكانات لدى الجهات الحكومية لمساعدة الأشقاء في اليمن، وتعزيزاً للشراكة الإستراتيجية بين الطرفين فيما يتعلق بالتعاون في مجال المشاريع والبرامج والمبادرات الإغاثية والإنسانية والتطوعية والتنموية في الجمهورية اليمنية.



وعلى صعيد متصل، انطلق مؤخراً البرنامج الطبي التطوعي في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، والذي يأتي بتنفيذ ودعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في الفترة ما بين أبريل 2024م - يوليو 2024م.

ويتكوّن البرنامج الطبي التطوعي من عدة مشاريع طبية تطوعية بعدة تخصصات تغطي وتساعد في خفض الاحتياج الإنساني في اليمن من المحافظات اليمنية كافة، عبر كوادر وكفاءات طبية من داخل المملكة العربية السعودية، وتشمل المشاريع الطبية التطوعية على مشروع جراحة القلب المفتوح والقسطرة، ومشروع جراحة المخ والأعصاب، ومشروع جراحة العظام، مشروع جراحة التجميل والحروق والتشوهات، والمشروع الطبي للعيادات المتخصصة.



ويأتي البرنامج الطبي نظراً لجاهزية وإمكانيات المستشفى عقب مشروع تشغيله، والذي يأتي ضمن 34 مشروعاً ومبادرة تنموية في قطاع الصحة قدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم أكثر من (229) مشروعاً ومبادرة تنموية، وذلك خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.