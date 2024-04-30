السعودية.. تحويل قصور ملكية إلى فنادق في 2025

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كشفت مجموعة بوتيك المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، المطورة للقصور التاريخية والثقافية في السعودية أن النصف الثاني من العام المقبل 2025 سيكون موعد افتتاح القصور التي جرى تطويرها من قبل "بوتيك" لتصبح منطقة سياحية جاذبة للزوار المحليين وأولئك الذين قدموا من الخارج.

وفي الوقت نفسه قال نايف العودة مدير الضيافة في مجموعة بوتيك، لـ"العربية.نت" إن المجموعة حافظت على الممتلكات التاريخية والثقافية لتلك القصور التي خضعت لعمليات التطوير والتحديث في خضم رحلة تحويلها إلى منتجعات وفنادق فائقة الفخامة، لتثري تجربة الضيافة الفاخرة في السعودية، عبر إعادة تقديم التراث بروح عصرية، لتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة السعودية بصفتها وجهة سياحية وثقافية رائدة.

وتحول مجموعة بوتيك في المرحلة الأولى قصور "الحمراء - الأحمر – طويق" إلى فنادق من المتوقع افتتاحها خلال النصف الثاني من عام 2025، حسب تصريحاتهم لـ"العربية.نت"، ملتزمة بتقديم التجارب الحصرية ، والخدمات الاستثنائية لضيوفها.

قصر الحمراء

فيما تضم "بوتيك" في محفظتها الفندقية "قصر الحمراء" في مدينة جدة أحد أهم قصور الضيافة في السعودية، إذ يحتوي على 32 جناحا فاخرا، و44 فيلا، وجناح ملكي، و5 مناطق عامة للأنشطة والفعاليات، فضلاً عن 6 أجنحة خاصة للاستجمام والاسترخاء، و3 قاعات للاجتماعات، و6 مطاعم فاخرة، وأكثر من 75 غرفة مع خدمة مساعد شخصي.

القصر الأحمر

كذلك، يعد القصر الأحمر أحد القصور التي تعمل بوتيك على تحويله إلى شكل عصري، إذ يقع شمال حديقة الفوطة في مدينة الرياض، وتعود قصة إنشائه حينما أمر الملك عبدالعزيز آل سعود ببنائه ليكون مقرّ ابنه وولي عهده، حينها الملك سعود، فيما شُيد عام 1943م، ويقع القصر الأحمر شمال حديقة الفوطة في مدينة الرياض، ويضم القصر 70 غرفة مع خدمة المساعد الشخصي، و25 غرفة ضيافة فاخرة، و45 جناحا فاخرا داخل القصر، و1 جناح ملكي، و7 مناطق عامة للأنشطة والفعاليات، و6 أجنحة خاصة للاستجمام والاسترخاء، و5 مطاعم فاخرة.



قصر طويق

وبين طيات الإرث التاريخي، والحاضر الاستثنائي تطور "بوتيك" قصر طويق الذي يقع في حي السفارات بالرياض في الطرف الشمالي الغربي تحديدًا، ويعد حي السفارات حيٌّ دبلوماسيٌّ يضم نحو 70 سفارة، يستقبل القصر الأنشطة الثقافية المختلفة من ندوات ودورات، ومناسبات محلية ودولية واستقبالات رسمية، إذ تطوره مجموعة بوتيك حالياً عبر بناء أكثر من 95 غرفة مع خدمة مساعد شخصي، و56 فيلا فاخرة، و40 جناحا فاخرا، و4 مناطق عامة للأنشطة والفعاليات، و13 جناحا خاصا للاستجمام والاسترخاء، و5 مطاعم فاخرة.

يذكر أن السعودية نجحت في تحقيق هدف رؤية 2030 بالوصول إلى 100 مليون سائح، حيث بلغ عدد السياح من الداخل 77 مليون سائح، ومن الخارج بلغ 27 مليون سائح، بحسب ما أكده وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، والذي كشف أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وجه بتعديل المستهدف ليصبح 150 مليون سائح.