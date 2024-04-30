اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
تسمم غذائي

خروج أكثر من نصف حالات التسمم الغذائي من العناية المركزة

العربية.نت - الرياض
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، تفاصيل جديدة عن حالات التسمم الغذائي؛ وقال على حسابه الرسمي في "إكس": خرج من العناية المركزة أكثرُ من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي، ومنهم 25 حالة خرجت من المستشفى بالسلامة، ولاحظنا انحسارًا واضحًا للحالات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة ولله الحمد.

‏وأكد أنه لا توجد مصادر أخرى ارتبطت بها الحالات سوى ما تم توضيحه سابقًا، ونوصي بأهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وضرورة الابتعاد عن نشر الشائعات والمعلومات غير المؤكدة.

يذكر أن التسمم الذي يسمى الوشيقي botulism، يحدث عادةً من تناول سموم بكتيريا معينة تتواجد في الأطعمة الملوثة، ويسبب للمريض أعراض شلل في أعصاب الدماغ، مع عدم القدرة على النطق والبلع، وقد يتسبب بشلل في عضلات التنفس أيضا، فيحتاج المريض إلى تنفس صناعي، وله علاج بمضادات السموم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصدر من حماس: المقترح المصري مقبول من الحركة وإسرائيل مصدر من حماس: المقترح المصري مقبول من الحركة وإسرائيل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط