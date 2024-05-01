أغلقت جسور الشرقية.. موجة أمطار على هذه المناطق السعودية

دقيقتان للقراءة

أصبح سكان المنطقة الشرقية في السعودية صباح اليوم الأربعاء على موجة مطرية غزيرة، إثر سحب ركامية رعدية، حيث هلعت الجهات المعنية عبر فرق الطوارئ بإغلاق الأنفاق والجسور والشوارع الرئيسية.

وأعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن إغلاق أنفاق طريق الملك فهد بالدمام احترازيًا تزامنًا مع الحالة المطرية، حفاظًا على سلامة المواطنين، وعبر تغريدتها على منصة "إكس" قالت: تم إغلاق نفق طريق الرياض مع طريق أمير المؤمنين أبو بكر الصديق بالتنسيق مع مرور المنطقة الشرقية.

كما دعت الجهات المختصة بالمنطقة، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، واتباع تعليمات الجهات المختصّة، في الوقت الذي رفعت تلك الجهات الجاهزية والاستعداد في غرف العمليات والتحكم بمراكز الأزمات والمخاطر؛ لمتابعة الحالة المطرية.

في حين شهدت القصيم أمطاراً استثنائية تاريخية انهمرت على #عنيزة ، خلال فقط الساعة الأولى هطل 70 ملم، أي خلال 60 دقيقة فقط هطل من المطر نصف المعدل السنوي، بحسب ما أكده نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند.

⛈️ أمطار استثنائية تاريخية انهمرت على #عنيزة قبل قليل،

خلال فقط الساعة الأولى هطل 70 ملم،

أي خلال 60 دقيقة فقط هطل من المطر نصف المعدل السنوي فاللهم لك الحمد. pic.twitter.com/BJUlVOP2o3 — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) April 30, 2024

وعلى الصعيد ذاته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية والشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة تبوك خاصة الساحلية منها.