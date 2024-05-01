القبض على مواطن وآخر فلبيني.. لترويجهما المخدرات

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه (1.7) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر و(21,230) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي المنطقة الشرقية، تم القبض على مقيم من الجنسية الفلبينية بالمنطقة الشرقية لترويجه مادتي الحشيش والميثامفيتامين المخدرتين (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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