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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة السعودية مناسبة

خلال أبريل.. مكافحة الفساد في السعودية تحقق مع 268 مشتبهاً به

العربية.نت - الرياض
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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، باشرت خلال شهر أبريل 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (1790) جولة رقابية، والتحقيق مع (268) مشتبهاً به.

وأفادت أن من ضمن المشتبه بهم موظفون من وزارات (الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والعدل، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه جرى إيقاف (166) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، وغسل الأموال)، ولفتت إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

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