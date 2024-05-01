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فتح القبول في الجامعات دون الحصر على منطقة الجامعة الإدارية

يمكّن القرار الطلاب والطالبات البحث عن المسارات العلمية

العربية نت - الرياض
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أقر مجلس شؤون الجامعات في السعودية فتح القبول لخريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية في مناطق المملكة كافة، دون حصرها على المنطقة الإدارية التي تتبع لها الجامعة، وذلك ابتداءً من العام الدراسي المقبل.

يمكّن القرار الطلاب والطالبات من البحث عن المسارات العلمية المناسبة لهم، وتوفير فرص المنافسة العادلة على المقاعد الجامعية في كافة الجامعات الحكومية حول المملكة، كما يأتي القرار ضمن منظومة القرارات والتشريعات التطويرية التي يعمل المجلس على إقراراها بالتنسيق مع الجامعات، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

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