مهرجان أفلام السعودية ينطلق غداً في "إثراء"

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ينطلق غداً الخميس 2 مايو، مهرجان أفلام السعودية، في دورته الجديدة التي ضمت مسابقات الأفلام والسيناريو مع تطوير لهيكلها وجوائزها، وتوسيع نطاق برامج عروض الأفلام لتشمل أفلاما مختارة على المستوى العالمي والعربي.



المهرجان الذي سيستمر حتى 9 مايو، من تنظيم جمعية السينما، بشراكة مميزة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، حيث سيقدم المهرجان حزمة مميزة من البرامج الثقافية والإثرائية التي تشمل الندوات والورش التدريبية المتقدمة، بالإضافة إلى توفير منصة لشركات الإنتاج والمنتجين وصناع الأفلام لتمكين مشاريعهم من خلال سوق الإنتاج. سيقوم المهرجان بعرض مجموعة من الكتب المعرفية الصادرة عن جمعية السينما.

وبلغ إجمالي عدد المشاركات 826، ومسابقات الأفلام 224، وفي مسابقة السيناريو غير المنفذ 483، أما في مسابقة سوق الإنتاج 119.

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عروض الأفلام

يتضمن المهرجان مجموعة من برامج عروض الأفلام التي يقدمها للجمهور، وهي: الأفلام المنافسة (برنامج لعروض الأفلام المرشحة للمنافسة على جوائز المهرجان في مسابقات الأفلام)، والأفلام الموازية (يعرض البرنامج مجموعة مختارة من الأفلام التي لم تترشح للمنافسة في مسابقات الأفلام، بهدف دعم صناع الأفلام الصاعدين والحفاظ على مناخ التواصل بين أكبر شريحة منهم).

‎هذا إلى جانب سينما الخيال العلمي، والذي يعتبر محور الدورة العاشرة (يهدف البرنامج لعرض مجموعة أفلام عالمية قصيرة، بالإضافة لورش تدريبية تتناول موضوع الخيال العلمي والفانتازيا)، كما يسلط المهرجان الضوء في دورته العاشرة على تجربة السينما الهندية عن طريق برنامج أضواء على السينما الهندية (يعرض من خلاله أفلام هندية مستقلة باستضافة صنّاعها، بالإضافة لاستقطاب خبراء في مجال الصناعة لتقديم ورشة عملية وندوة ثقافية)، وأخيرًا برنامج الأطفال (صمم هذا البرنامج ليقدم تجربة تفاعلية مع السينما للأطفال من خلال عروض الأفلام ولقاء نجوم سينمائيين سعوديين بالإضافة لأخذهم بجولة تثقيفية في مركز إثراء، ستقدم عروض هذا البرنامج لطلاب المدارس وعامة الأطفال من زوار المركز).

جوائز المسابقة

‎وبلغت جوائز مسابقات الدورة العاشرة 37 جائزة، حيث أضيفت جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم أنيميشن ثاني لمسابقة الأفلام القصيرة لتشجيع صناع أفلام الأنميشن، وجائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم عن بيئة سعودية لمسابقة الأفلام الوثائقية.

‎ويحتفي المهرجان بالتزامن مع دورته العاشرة بافتتاح سينماتك الخبر الذي يحوي المقر الإداري لجمعية السينما، ويواصل إحياء حفلات العشاء والحفلات الغنائية لمدة 9 ليالٍ في مدينة الخبر في عدد من الفنادق المختارة لتكون مقرا لضيوف المهرجان، كما سيسلط الضوء على تجربة المخرج السوري محمد ملص، وذلك تقديراً لإنجازاته في المجال السينمائي.

‎كما يحتفي المهرجان والخليج في دورته العاشرة الفنان السعودي عبدالمحسن النمر، الذي بدأ العمل الفني في عام 1981 من خلال المسلسل التلفزيوني (الشاطر حسن) وبرنامج (سلامتك)، ومن بعدها انطلق في عمله الفني، ومن أبرز المسلسلات التي قدمها منذ ذلك الحين: (طعم الأيام، دمعة عمر، والدنيا لحظة، ومجاديف الأمل، ورسائل من صدف، وطاش ما طاش)، وله عدة تجارب سينمائية منها: الشمس (1990)، وظلال الصمت (2006)، وثوب العرس (2016)، وسكة طويلة (2022)، وهجان (2023).