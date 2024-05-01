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ايقاف نشاط تطبيق

هيئة النقل السعودية توقف نشاط تطبيق لنقل الركاب.. لهذا السبب

العربية.نت - الرياض
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كشفت الهيئة العامة للنقل في السعودية، عن إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب لعدم التزامه بالأنظمة والاشتراطات، وعدم ربطه التقني مع الهيئة بهدف حماية حقوق المستفيد وتقديم خدمات موثوقة له.

وتؤكد الهيئة على عدم عمل السائقين غير السعوديين في تطبيقات نقل الركاب و الالتزام بالمواصفات المعتمدة للسيارات العاملة في النشاط، و ⁠إيقاف أي سائق يلغي 5 طلبات بعد قبولها خلال الشهر الواحد، و⁠إظهار الوجهة النهائية للراكب قبل قبول الطلب.


وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصادرة من الهيئة العامة للنقل بما فيها الارتباط التقني بالهيئة، وتحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها، تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرين ساعة من وقت الطلب، أخذ موافقة الهيئة قبل إجراء أي تعديل على كيان المنشأة).
وأوضحت الهيئة على أنها ستواصل جهودها الرقابية للتأكد من التزام جميع التطبيقات بالأنظمة والاشتراطات اللازمة، بهدف تقديم بيئة نقل آمنة وفعالة تضمن حقوق المستهلك في المملكة.

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ودعت الهيئة المستفيدين بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تخص تطبيقات نقل الركاب وتوصيل الطلبات، مؤكدة أنه يمكن الإبلاغ عبر الرقم الموحد 19929، أو عبر حساب العناية بالمستفيدين في منصة X @tga_care، مشيرة إلى التزامها بتعزيز جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق المستهلكين.

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