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وفاة الناشر والمترجم الدكتور يوسف الصمعان

ترأس الراحل أثناء مشواره المهني تحرير مجلة "حكمة" الإلكترونية

العربية نت - الرياض
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بعد معاناة مع المرض، توفي المثقف والناشر الدكتور، يوسف الصمعان، عن عمر يناهز 54 عاماً، نشر خلالها العديد من الإسهامات الثقافية وقدم أعمالاً تثري الساحة الأدبية، في حين ترجم العديد من المقالات، كما يُحسب للراحل إسهاماته في تأسيس دار جداول للنشر والتوزيع.

صورة للراحل
صورة للراحل


تلقي "العربية.نت" الضوء على بعض الملامح من سيرته، إذ ترأس الراحل أثناء مشواره المهني تحرير مجلة "حكمة" الإلكترونية، تُعنى بترجمة المقالات في الثقافة والفلسفة، في حين حصل على زمالة المعهد الوطني الأميركي، والزمالة الكندية في الطب النفسي.

يحتفظ في رصيده المهني بترجمة العديد من المقالات والمؤلفات ذات الارتباط الوثيق بعلم النفس على غرار: "جنون من الطراز الرفيع، الكشف عن الترابط بين الزعامة والأمراض العقلية" وفي المرض وفي القوة: عن متلازمة الغطرسة وأمراض زعماء الدول خلال السنوات الـ100 الأخيرة.

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