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38 طلعة جوية تنفذها وزارة الدفاع بتمرين علَم الصحراء

تشارك القوات الجوية في التمرين بمنظومة "ف - 15 إس أي"

العربية نت - الرياض
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في الوقت الذي تواصل وزارة الدفاع السعودية مشاركتها في التمرين الجوي المختلط "علَم الصحراء"، بقاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات، نفذت وزارة الدفاع 38 طلعة جوية، بساعات طيران تجاوزت 70 ساعة أثناء مشاركتها في التمرين الجوي المختلط.

وتشارك القوات الجوية في التمرين بمنظومة "ف - 15 إس أي" بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، وتهدف من هذه المشاركة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال التخطيط والتنفيذ، ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع القوات المشاركة.

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وتشارك في التمرين السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية فرنسا، والمملكة المتحدة، وجمهورية ألمانيا، وجمهورية تركيا، ويهدف التمرين الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع إلى رفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتبادل الخبرات العسكرية وفق سيناريوهات متنوعة.

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