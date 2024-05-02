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مهرجان أفلام السعودية

السجادة الحمراء تستقبل النجوم في انطلاقة مهرجان أفلام السعودية

العربية.نت - نادية الفواز
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منذ ساعات مساء اليوم، بدأت فعالية السجادة الحمراء، تستقبل كوكبة نجوم لحفل افتتاح مهرجان أفلام السعودية بمركز "إثراء" وسط حضور كبير من أبرز نجوم وصناع السينما السعودية، وفي مقدمتهم مقدما الحفل الفنانة سمية رضا والفنان محمد الشهري.

مهرجان أفلام السعودية الذي وصفه المهتمون بأنه العرس السعودي السنوي لصناع الأفلام، جاء بتنظيم جمعية السينما، وبشراكة مميزة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

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وينتظر الحضور والمهتمون في المهرجان بمناقشة أكثر من 50 فيلماً متنوعاً ما بين روائي طويل، وقصير، ووثائقي، فضلًا عن تقديم حزمة مميزة من البرامج الثقافية التي تشمل الندوات والورش التدريبية المتقدمة، بالإضافة إلى توفير منصة لشركات الإنتاج والمنتجين وصناع الأفلام لتمكين مشاريعهم من خلال سوق الإنتاج.

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