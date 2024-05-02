السجادة الحمراء تستقبل النجوم في انطلاقة مهرجان أفلام السعودية

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منذ ساعات مساء اليوم، بدأت فعالية السجادة الحمراء، تستقبل كوكبة نجوم لحفل افتتاح مهرجان أفلام السعودية بمركز "إثراء" وسط حضور كبير من أبرز نجوم وصناع السينما السعودية، وفي مقدمتهم مقدما الحفل الفنانة سمية رضا والفنان محمد الشهري.
انطلاق #مهرجان_أفلام_السعودية بدورته ابـ 10 في مركز #إثراء بـ #الظهران وسط حضور واسع لصناع الأفلام والفنانين— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 2, 2024
عبر:@aa91_s pic.twitter.com/8HG5USxnZw
مهرجان أفلام السعودية الذي وصفه المهتمون بأنه العرس السعودي السنوي لصناع الأفلام، جاء بتنظيم جمعية السينما، وبشراكة مميزة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.
وينتظر الحضور والمهتمون في المهرجان بمناقشة أكثر من 50 فيلماً متنوعاً ما بين روائي طويل، وقصير، ووثائقي، فضلًا عن تقديم حزمة مميزة من البرامج الثقافية التي تشمل الندوات والورش التدريبية المتقدمة، بالإضافة إلى توفير منصة لشركات الإنتاج والمنتجين وصناع الأفلام لتمكين مشاريعهم من خلال سوق الإنتاج.
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