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خاص

خاص بيل غيتس لـ"العربية": السعودية خصصت 500 مليون دولار للقضاء على شلل الأطفال

العربية نت - الرياض
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أوضح بيل غيتس، الملياردير الأميركي، المؤسس المشارك لـ"شركة مايكروسوفت" أن السعودية خصصت 500 مليون دولار للقضاء على مرض شلل الأطفال، مشيراً في حديثه لـ"العربية.نت" أنه التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للحديث حول جهود القضاء على شلل الأطفال، واستئصاله في معظم البلدان، والتأكد من عدم إصابة أي طفل بالشلل مرة أخرى.

وقال بيل غيتس في حديثه لـ الزميل ريز خان: إن ولي العهد وافق على أن يكون شريكاً قوياً جداً في القضاء على شلل الأطفال، لذا أعلنت السعودية رغبتها تخصيص 500 مليون دولار للتخلص منه، وفي المقابل كانت مؤسسة بيل ومليندا غيتس افتتحت أول مقر إقليمي لها في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مسك" في الرياض، إذ تنشئ الاتفاقية برامج مشتركة في مجال التعليم والتكنولوجيا، والصحة.

إلى ذلك، قدمت السعودية أكثر من 600 مليون دولار لحماية 370 مليون طفل سنوياً من مرض شلل الأطفال وانتشال الملايين من حالة الفقر في 33 دولة عضوًا في البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية.

ووُقعت مذكرة التعاون المشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد في مدينة الرياض، إذ اشتملت مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين على الآتي: - ستقدم السعودية 500 مليون دولار على مدى الخمس سنوات المقبلة للمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، وهي شراكة (عامة – خاصة)، تقودها الحكومات الوطنية في الدول المستفيدة وستة شركاء آخرين، بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

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