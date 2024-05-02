لهذا السبب.. مهرجان أفلام السعودية يكرم "عبدالمحسن النمر"

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اختار مهرجان أفلام السعودية في دورته العاشرة لهذا العام، الشخصية المكرمة الفنان السعودي "عبدالمحسن النمر" نظير حضوره اللافت على الشاشة منذ أكثر من أربعين عاماً، وبأدائه المتقن للشخصيات على اختلاف أبعادها النفسية والاجتماعية.. حيث صنع الفنان النمر اسماً مميزاً وموقعاً بارزاً في خارطة الفن العربي، من ظهوره الأول عام 1981.

في حين خصص مهرجان أفلام السعودية، جلسة حوارية للشخصية المكرمة لاستعراض مسيرته وأهم تجاربه السينمائية، مساء الغد الجمعة بمقر المهرجان في "إثراء"، ويدير الجلسة الحوارية الزميل في شبكة "العربية" الإعلامي "ماجد إبراهيم".

الفنان عبدالمحسن النمر.. الشخصية المكرمة في الدورة العاشرة لـ #مهرجان_أفلام_السعودية متحدثاً في جلسة حوارية تستعرض مسيرته وأهم تجاربه السينمائية.

يحاوره ماجد إبراهيم. pic.twitter.com/cGIE855nvS — مهرجان أفلام السعودية (@SA_FilmFestival) May 2, 2024

وقال النمر في حديثه إلى "العربية.نت": التكريم لهله خصوصية عالية جداً، ومعنى مختلف، وقد يكون أن حصلت مسبقا على بعض التكريمات هنا وهناك وفي مهرجانات عربية، لكن لما يكون التكريم من أرضك ومكانك وناسك، ومن المكان الذي انطلقت منه، وفي محفل من أهم المحافل السينمائية على مستوى الخليج العربي، الذي يحضى بشعبية واسعة.

وأضاف: أنا سعيد بهذا التكريم بعد جهد طويل من سنوات العمل، وقد تكون نقطة تحول جديدة في مسيرتي.

بداياته التلفزيونية والسينمائية

وفي مطلع التسعينيات، كانت بدايته السينمائية من خلال فيلم "الشمس"، وأتبعه بعدة تجارب سينمائية مثل "ظلال الصمت"، و "ثوب العرس"، و"سكة طويلة"، وكانت آخر أعمال النمر بالسينما فيلم "هجّان"، الذي يوثق العلاقة بين السعوديين والإبل وعُرض تزامن مع تسمية العام الحالي 2024 بعام الإبل، وقد شارك الفيلم في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ونال إشادات واسعة من النقاد والجمهور.

ولفت الفنان عبدالمحسن النمر الأنظار مؤخراً، بعد تقديمه إبداعاً فنياً في مسلسل "خيوط المعازيب" الذي بُث في شهر رمضان هذا العام، حيث جسد دوراً مميزاً في العمل خلال شخصية "بو عيسى"، عبر أحداث المسلسل الذي يحكي مهنة حياكة البشوت، وهي إحدى المهن التي كانت منتشرة بشكل واسع في الأحساء شرق السعودية، ويُصور العمل حياة الآباء والأجداد الأسرية والعملية وعلاقة الناس ببعضهم.

ولد الفنان النمر في الأحساء، بدأ العمل الفني مبكراً، قبيل 40 عاماً، من خلال المسلسل التليفزيوني (الشاطر حسن) وبرنامج (سلامتك)، ومن بعدها انطلق في عمله الفني، ومن أبرز المسلسلات التي قدمها منذ ذلك الحين: (طعم الأيام، دمعة عمر، الدنيا لحظة، مجاديف الأمل، رسائل من صدف).

أفلام السعودية

يذكر أن مهرجان أفلام السعودية هو أحد الفعاليات السنوية التي تنظمها جمعية السينما، بشراكة مميزة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، وتتضمن هذه الدورة مسابقات الأفلام والسيناريو مع تطوير لهيكلها وجوائزها، وتوسيع نطاق برامج عروض الأفلام لتشمل أفلاما مختارة من على المستوى العالمي والعربي.

ويستمر المهرجان في تقديم حزمة مميزة من البرامج الثقافية والإثرائية، والتي تشمل الندوات والورش التدريبية المتقدمة، بالإضافة إلى توفير منصة لشركات الإنتاج والمنتجين وصناع الأفلام، لتمكين مشاريعهم من خلال سوق الإنتاج. سيقوم المهرجان بعرض مجموعة من الكتب المعرفية الصادرة عن جمعية السينما.