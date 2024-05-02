855 ناديًا للهوايات في السعودية تضم 53 ألف عضو

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كشفت منصة "هاوي" إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة لدعم تفعيل قطاع "الهوايات" في السعودية، أن عدد أندية الهواة المسجلة في المنصة منذ انطلاقها في عام 2022، بلغ نحو 855 نادياً حول السعودية، مستهدفة الوصول لـ 6 آلاف نادٍ بحلول عام 2030، ملتزمة تحسين جودة أنشطة الهوايات كافة، فضلاً عن توفير الدعم المالي لتلك الأندية.



وأكدت "هاوي" لـ"العربية.نت" أن قطاع الهوايات يحظى بإقبال كبير كما ذكرت المنصة ذاتها التي تشجع المجتمع لتنمية ثقافة الهوايات وتسهيل تواصل الأفراد، إذ تجاوز عدد المسجلين في المنصة 53 ألف عضو من مختلف الأعمار، مبينة عدم توافر أي شروط لوجود عدد محدد للعضويات في الأندية.



وذكرت المنصة بأَلاّ "عمراً معيناً" من أجل التسجيل في أندية الهواة، إذ لفتت إلى أن الهواة الذين هم أقل من 18 عاماً بإمكانهم الانضمام إلى العضوية الفضية مثلاً التي تتيح فرصة الالتحاق بها لمن تبلغ أعمارهم من الـ9 حتى الـ 18 عاماً.



يطور "هاوي" ويفعّل قطاع الهوايات في السعودية، فضلاً عن إيجاد بيئة ممكنة وحاضنة للهواة، وتشجيعهم من كلا الجنسين، إضافة إلى إيجاد مقرات ومرافق لهم مناسبة لتفعيل دورهم وإبرازه، فيما تنطلق رؤية "هاوي" بأن يصبح قطاع الهوايات في السعودية نموذجاً رائداً من أجل مجتمع حيوي وملهم، حسب رؤيتها.



وتشير المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت" بأن "هاوي" تجاوزت عدد فعالياتها المقامة أكثر من 900 فعالية على مستوى جميع المناطق والمدن في المملكة، فيما كان النصيب الأكبر من تلك الفعاليات المقامة حسب تصنيف الهوايات للفعاليات الثقافية بـ"50%".



وتعتقد "هاوي" في إطار نظرتها حول واقع تحديات "الهواة" وأنديتهم في البلاد التي يَغلب على مواطنيها فئة الشباب بواقع 71% من إجمالي السعوديين أن القطاع ذاته أي – الهوايات – مرتبط مباشرة بما يواجهه الفرد على غرار محدودية المرافق لمختلف الهوايات، فضلاً عن انخفاض مستوى الوعي بالهوايات لممارسة أنماط الحياة الإيجابية في المجتمع.



وتلك التحديات بطبيعة الحال تعتبرها "هاوي" نتيجة واقعية لـ قطاع الهوايات الذي يعد قطاعاً ناشئاً وجديداً في السعودية، مشددة على أن أهم عوامل تأسيس القطاع وتنميته تتكامل مع مساهمة القطاعات المختلفة الحكومية والخاصة وغير الربحية لتضافر الجهود بما يدعم زيادة الوعي حول واقع قطاع الهوايات، فضلاً عن بناء بيئة محفزة وممتعة لممارسة الهواية.