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الأمن العام يقبض على وافد سوري لابتزازه فتاة

جرى إحالته للنيابة العامة

العربية نت - الرياض
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قبضت دوريات الأمن العام في منطقة الرياض على وافد من الجنسية السورية نتيجة ابتزازه فتاة، فضلاً عن مخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فيما جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.

إلى ذلك، تُحظر في السعودية كافة سلوكيات جريمة الابتزاز، المولدة لتعطيل إرادة المجني عليه وسلب اختياره ورضاه، وحمله على قبول ما لم يكن يتقبله اختياراً، كالتهديد أو الإكراه المعنوي، ويشمل ذلك الشأن استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية للحصول على منافع مادية أو معنوية، وحسب النيابة العامة فإن هذه الجريمة تعد موجبة للتوقيف.

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