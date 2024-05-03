بشعار "سينما الخيال العلمي" انطلاق مهرجان أفلام السعودية

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انطلق مهرجان أفلام السعودية في دورته العاشرة في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، والذي يُعد إحدى أبرز منصات الترويج لصناعة السينما الواعدة في المملكة، وقد اتخذ المهرجان في هذه الدورة "سينما الخيال العلمي" محوراً له، لتشجيع صناع الأفلام على إنتاج هذه النوعية من الأعمال.

وخلال حفل الافتتاح، قالت هناء العمير رئيسة مجلس إدارة جمعية السينما السعودية: نحتفل بمرور عشر دورات على المهرجان، وهو حدث سينمائي استثنائي، يعبر عن التراكم الذي بدأ يحقق جزءا من الطموح، فقررنا أن يكون هوية هذه الدورة هي الخيال العلمي، النوع الأصعب والأكثر ندرة في السينما العربية، ولكننا على ثقة أن التعرف عليه بشكل أكبر، يمكننا من إنتاج أفكار لأعمال تحقق ما نصبو إليه من جودة فنية وتميز.

تعزيز الثقافة السينمائية

وأضافت العمير: ولأننا نحرص في كل مرة على تقديم مبادرات دائمة لتعزيز الثقافة السينمائية، فقد اطلقنا مشروع الموسوعة السينمائية السعودية، والتي يتم إصدار ٢٢ عنواناً منها بموازاة هذه الدورة، على أن تستهدف 100 عنوان خلال عامها الأول.

وأعلنت في معرض كلمتها، عن إطلاق برنامج يضع تجربة سينمائية دولية تحت الضوء، عبر تسليط الضوء على السينما الهندية والتعرف على أفلامها المستقلة وبرموزها من فنانين ومؤثرين، كما أعلنت عن تأسيس سينماتيك الخبر، وهو مركز سينمائي ثقافي يوفر العديد من المزايا والخدمات والفعاليات لصناع الأفلام، وسيتم عمل تدشين تجريبي له خلال هذه الدورة.

وخلال حفل الافتتاح، تم تكريم الفنان السعودي عبد المحسن النمر -60 عاماً- الذي بدأ مشواره الفني في عام 1981 وقدم عشرات المسلسلات التلفزيونية، إضافة إلى عدد من الأفلام كان أحدثها (هجان) للمخرج أبو بكر شوقي، حيث تم عرض مرئي يحكي مساهمات الفنان النمر، والذي قام بتحية أسرته قائلا: "نجاحك في الفن لا ينفصل أبداً عن نجاحك كأب وكزوج وكأخ" شكرا لوجودكم في حياتي".































عروض الأفلام والورش

يعرض المهرجان الممتد حتى التاسع من مايو وتنظمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" أكثر من 70 فيلماً بين روائي ووثائقي، وبالتوازي مع عروض الأفلام ينظم المهرجان سبع ورش تدريبية في صناعة الأفلام المستقلة، وأداء الممثلين أمام الكاميرا، والسرد القصصي، والإنتاج السينمائي، والصحافة الفنية إضافة إلى ثلاث محاضرات عن استراتيجيات توزيع الأفلام والإنتاج الافتراضي وصناعة السينما.

كما ينظم المهرجان "سوق الإنتاج" وهي مساحة لتبادل الأفكار والتعارف بين صناع الأفلام والمنتجين والممولين والمواهب السعودية، وتسويق المشاريع السينمائية.