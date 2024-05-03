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درع الوقاية 4 .

تنفيذ مناورات التمرين السعودي - الأميركي المشترك "درع الوقاية 4" بالظهران

العربية.نت - الظهران
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نُفِّذت في قيادة المنطقة الشرقية بالظهران مناورات التمرين السعودي - الأميركي المشترك "درع الوقاية 4"، بمشاركة أفرع القوات المسلحة السعودية والقيادة المركزية الوسطى الأميركية، وعدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية، ممثلة في الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، والمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الصحة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي.

حضور تمرين درع الوقاية 4
حضور تمرين درع الوقاية 4

وأكد قائد الكتيبة المختلطة المشاركة بالتمرين العقيد الركن تركي السميري، أن تمرين "درع الوقاية 4" المشترك يهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين لمواجهة تهديدات أسلحة التدمير الشامل، وتوحيد المفاهيم والإجراءات والمهارات اللازمة بين القوات المسلحة السعودية والجهات الحكومية المشاركة والجانب الأميركي الصديق، وزيادة الوعي بالمخاطر الكيمياوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

وأضاف أن الوحدات المشاركة نفَّذت تدريبات ميدانية لاختبار جاهزية استجابة الخطط الوطنية في مجال أسلحة التدمير الشامل، وقياس مدى فاعلية تبادل البلاغات والمعلومات أثناء تنفيذ التمرين، والتنسيق المشترك لأعمال الاستجابة الميدانية بين الجهات المشاركة.

درع الوقاية 4
درع الوقاية 4

وشهد التمرين استخدام ذخيرة تشبيهية لتنفيذ عمليات إدارة الأزمات، الناجمة عن استخدام أسلحة التدمير الشامل؛ فيما نفذت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، ووزارة الصحة، والمديرية العامة للدفاع المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، تمرينًا لتعزيز التشغيل البيني المشترك ومواجهة الحوادث الكيمياوية والجرثومية.

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