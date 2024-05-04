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الديوان الملكي

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن وسيصلى عليه غداً الأحد

العربية.نت - الرياض
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صدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم، بيان بشأن وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، ما نصه: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 26 / 10 / 1445هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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