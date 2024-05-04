السعودية تجدد مطالبها بالوقف الفوري للنار وتوفير ممرات إنسانية في غزة
كان الوزير السعودي يتحدث خلال مؤتمر القمة الإسلامية في دورته الخامسة عشرة في غامبيا
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير ممرات إنسانية وإغاثية آمنة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وكان الوزير السعودي يتحدث خلال مؤتمر القمة الإسلامية في دورته الخامسة عشرة في غامبيا.
وكان مجلس الوزراء السعودي بحث خلال اجتماع الأسبوع الماضي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جهود المملكة مع الشركاء "لتعزيز العمل المشترك بشأن ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.
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