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بدر بن عبدالمحسن

الشاعر نايف صقر: بدر بن عبدالمحسن من صناع الوجدان السعودي على مدى عقود

العربية.نت - الرياض
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بكلمات مليئة بالحزن والرثاء، تحدث الشاعر السعودي "نايف صقر" عن مشاعره بعد نبأ وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن بقوله: هو فقيد الأدب والشعر، فهو شاعر عظيم متفرد منذ الستينيات القرن الماضي، وهو يبتكر ويبدع ويعطي الجميل من الكلمات، حتى استطاع أن يملك قلوب الناس بالحب، لأنه قريب منهم ومميز بإنسانيته، إضافة إلى الجانب الوطني الكبير الذي قدمه الراحل، وأثرى به الساحة الشعرية، فهو ليس فقيد السعودية، بل فقيد العالم العربي والموروث العريق والتاريخ الكبير، وتكريم خادم الحرمين الشريفين للراحل البدر بوشاح الملك عبدالعزيز عام 2019، هو تكريم للغتنا ولهجتنا السعودية.

وأضاف في حديثه عبر مداخلة هاتفية على "العربية": الشاعر الراحل بدر بن عبدالمحسن، هو مجموعة شعراء، فهو شاعر ذو قيمة ومعنى ومختلف حتماً عن بقية الشعراء، فهو متميز في أي جانب تناوله، سواء شعرا وطنيا أو غنائيا أو مناسبات أو رثاء، فقد يكتب بمشاعر الناس وأحاسيسهم، إضافة إلى ما يمتلكه من ثقافة عريقة وفكر كبير واع.

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وتابع الحديث: الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن من صناع الوجدان السعودي على مدى عقود وهو فقيد العرب جميعاً، وأضاف قيمة للشعر السعودي بشكل خاص، ونحن نعي تماماً كيف كان حجمه لما كان بيننا، فله قيمة كبيره وسيبقى متفردا في قلوبنا لسنوات طويلة قادمة.

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